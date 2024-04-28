英超｜曼聯又失分　坦赫格籲球迷保持耐心　引兩大因素解釋表現

曼聯周六（24日）在英超主場迎戰般尼，雖然有安東尼入球一度領先，惟全場作出不少撲救的門將奧拿拿「臨尾香」，在87分鐘侵犯對手輸十二碼，終遭追平1：1。

曼聯近6場聯賽只贏過一次，而且往往在尾段失分，爭歐霸資格也不是易事。

坦赫格場上失分，再一次憑在賽後記招的應對力挽狂瀾，並舉出一大原因解釋曼聯的表現，球迷又會否買帳？



曼聯主場1：1賽和般尼，球證鳴完場笛一刻，現場曼迷立刻狂噓，畢竟屢次在領先下失分，球迷都看得心灰。不過坦赫格在賽後記招上，仍然引兩大原因解釋，指出陣中球員仍非常年輕、球會仍在重建中；而今季新規例也是另一因素。

奧拿拿全場表現出色，惟一次侵犯對手慘成失分罪人。（Getty Images）

「我們為了重建球會而引入年輕球員，像是凱倫、加拿祖、高比馬恩奴，他們都是第一季踢英超，而英超一季比一季難踢。」坦赫格稱，自己檢視比賽數據，「英超的強度比上季高了很多，如果跟過去四、五季比較的話更甚，球員需要時間去調整和適應。」

坦帥又稱，自己「對所有人都感到抱歉」，又指自己一向沒耐性，但呼籲球迷要有耐性，「我們需要耐性、球迷也要有耐性，我們在建立一支球隊，球員需要累積經驗，在心理層面，如果覺得累，也要好好集中到結束為止。」

坦赫格認為曼聯需時重建。（Getty Images）

坦帥又指出，超長補時成為另一影響球隊表現的因素，「常常都是7、8、9、10分鐘，比賽時間長了，還要保持節奏。」

坦帥總結道，今季曼聯表現起伏，但相信長遠而言會令球隊獲益：「以前曼聯的皇朝也是要時間建立的，我看過2004/05球季的曼聯，他們也踢得不怎麼好，因為當時他們在建立當中，那需要時間，但現在已無人記得了，就算是當時在陣中的球員，他們現在也忘了自己當時曾經掙扎過、需要時間去進步。」