英超｜史諾勢將加盟利物浦　傳逾千萬鎊賠償金成史上最貴荷蘭主帥

飛燕諾教練史諾（Arne Slot）接任利物浦帥位一事，似乎已快將成事。

英國《天空體育》及《The Athletics》等媒體都報道，他與利物浦之間已達成最終協議，亦相信飛燕諾會接受賠償金「放人」，更有報道指雙方已達成協議，他將成為足球史上身價最高的荷蘭主帥。



史諾日前接受ESPN訪問時，承認已與利物浦接觸：「我想在那裏工作，兩間球會正就此磋商。我們需等待協議達成，但我對此充滿信心，預計事情在未來幾天會變得更為清晰。我相信飛燕諾會讓我加盟利物浦，這對我來說將是重要一步。」

史諾成為利物浦新任主帥，似乎已快將落實。（路透社）

雖然士砵亭主帥阿莫林（Ruben Amorim）此前為接任大熱人選，不過《天空體育》指他偏好使用三後衛的比賽方式，不符合利物浦長期目標及理念，相比之下，較常使用4-2-3-1及4-3-3的史諾更適合「紅軍」。

早前英國《Metro》指飛燕諾已拒絕利物浦開出的770萬報價，之後《天空體育》報道紅軍加碼至985萬鎊，指雙方未達成一致，目前仍在談判中。

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在香港時間周六（27日）凌晨，以標誌性的「Here we go」稱兩間球會已就賠償金額達成協議，預計利物浦最終會支付約1300萬至1500萬歐元的賠償金，即約1114萬至1285萬鎊。只要落實，史諾將成為足球史上最高身價荷蘭教頭。

史諾很可能會成為史上最高身價的荷蘭教頭。（Getty Images）

周五時高普曾談論過這名大有機會接過其教鞭的教頭：「我喜歡他的一點是：這是一份既令人瘋狂（desperate）又興奮的工作，如果他想要接受的話，那就去吧。」高普又形容擔任利物浦領隊是世界上最佳工作，同時這也是世上最佳球會。

他又稱喜歡史諾的執教風格，但承認自己與他並不認識，「我身邊有人認識他，說他是位好教練及好人。如果他是球會決定招攬的人，我會非常高興，這不由我來判定好壞，但聽起來真的不錯。」

高普表示不認識史諾本人，但若利物浦選擇他的話，自己會非常高興。（Getty Images）

利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）日前也談到這名潛在新任主帥：「我認為史諾是目前最佳的荷蘭主帥之一，他的執教方式及哲學，能夠勝任利物浦領隊。不過我聽說（交易）還未落實，所以我們還需再看看，我們將專注下個球季，還有很多的路要走。」

45歲的史諾去年帶領飛燕諾贏得睽違6年的荷甲冠軍，並在2021/22、2022/23接連獲選荷甲最佳教練，而前一任奪此殊榮的教頭，便是如今執教曼聯的坦赫格（Erik Ten Hag）。