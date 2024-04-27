巴黎奧運．劍擊｜何瑋桁亞大區資格賽男重奪冠　港隊再添入場券

劍擊項目的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽在阿聯酋富吉拉舉行，是爭取奧運入場券的最後機會。今日（27日）率先上演男子佩劍及男子重劍賽事，港隊派出羅浩天及何瑋桁出戰。



巴黎奧運．劍擊｜亞大區資格賽開鑼 三港將迎爭入場券最後機會

港隊早前在男、女子花劍及女子重劍拿下3個奧運個人賽資格，其餘3種劍則參加亞洲及大洋洲區（簡稱亞大區）資格賽，爭取最後一張入場券，換言之只得冠軍才可以晉身奧運。首日登場的男子佩劍羅浩天及男子重劍何瑋桁已非首次參加資格賽，兩人亦代表香港出戰東京奧運的資格賽，惜同樣未能出線，當中羅浩天更在決賽落敗，與奧運資格擦身而過。

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何瑋桁。（資料圖片／趙子晉攝）

男子重劍的何瑋桁是資格賽中世界排名最高的劍手，被編排與越南、土庫曼、印尼、卡塔爾及科威特劍手同組。瑋桁小組賽5戰全勝，以頭號種子身份晉身淘汰賽，首圈輪空後，以15：12力克卡塔爾劍手，其後對吉爾吉斯劍手亦未遇太大壓力，以15：6輕取對手。

何瑋桁4強面對伊朗的Mohammad Esmaeili，雙方分數一直緊咬，直至最後一節，瑋桁曾經拉開至3分領先，末段在對方力追下，一度在餘下6秒時落後，幸好他隨即追平14：14。二人以「決一劍」定勝負，何瑋桁力抗壓力取得單燈，驚險以15：14擊敗對手，晉身決賽。

距離巴黎奧運，何瑋桁只差一場勝仗，決賽鬥烏茲別克的Javokhirbek Nurmatov，瑋桁全場保持1至2分的優勢，結果以9：8力克對手。鎖定勝局後，何瑋桁興奮得在劍道下方來回跑，再與教練陸昶明相擁，同時為港隊劍擊鎖定第4張奧運入場券，亦是繼梁嘉明後，相隔12年再有男重港將出戰奧運。

世界排名第40位的羅浩天，與烏茲別克劍手因排名直接晉身淘汰賽，與越南劍手武成安（VU Thanh An）爭入4強，阿天在休息時領先1分，次節拉開比分，以15：10獲勝晉級，可惜不敵中國劍手沈晨鵬。