英超｜高普童話結局急變惡夢　利物浦有什麼問題？新帥毋需太悲觀

利物浦季中奪得英格蘭聯賽盃時，仍然有望成為「四冠王」，球迷都希望以再一次捧起英超錦標，送別季尾離隊的英雄。惟捧盃後兩個月內，一切突然失速、急墮：足總盃出局、歐霸盃出局、英超接連失分令爭標夢也接近破滅，高普的童話結局驟變惡夢。

紅軍的最新一章，更是多年主將穆罕默德沙拿與高普公開口角，到底發生了什麼事？



2月28日，利物浦在傷兵滿營的情況下，仍憑着一班青年軍的出色表現、加上僅餘健康的核心主將堅持不懈，殺入聯賽盃決賽，更順利贏得了錦標。當時紅軍上下一片歡騰，一切彷彿向着美好的方向進發：在高普領軍的最後一季，培育出了能獨當一面的年輕球員、捧起了錦標、資深球員如雲迪積克、遠藤航又展現出極強的鬥志和領導力，「四冠王」的夢想已完成一冠，即使最後未能如願，球隊表現好，至少高普也能有個愉快結局吧？

高普領軍捧起聯賽盃的一刻，球迷、球員都對於球季充滿希望。（Getty Images）

3月17日，利物浦在足總盃8強不敵曼聯出局，球迷都覺得不要緊，還有兩冠可爭；4月12日，利物浦在歐霸盃8強首回合主場對阿特蘭大，吞下3蛋，連晏菲路的魔力都失效了，球迷好像終於清晰地聽到紅軍出現裂痕的聲音……「專心衝擊聯賽冠軍吧」，連名宿加歷查當時也這樣說。當時球隊已疲態盡現，面對阿特蘭大全場人盯人，無法以更高的行軍速度突破。

利物浦在主場面對阿特蘭大的全場人盯人，已疲態盡現。（Getty Images）

可惜那道裂縫只是開端，紅軍從下滑變急墜，在英超主場輸給水晶宮、作客不敵愛華頓、周六晚再遭韋斯咸逼和，相對於曼城的穩定、阿仙奴的強勢，利物浦爭標已變成空談；而在傷口上灑鹽的，還有沙拿77分鐘準備入替時，在邊線上與高普口角，這位主將賽後不願受訪，僅僅拋下一句：「如果我今天說話，就會惹起事端了」，這句話，也許比安東尼奧的入球更傷紅軍球迷心。

沙拿與高普的衝突，成為紅軍目前境況的寫照。（Getty Images）

儘管高普事後指，已在更衣室跟沙拿談過，「對我來說，事情已經結束了」，真相不得而知，但利物浦的裂縫正不斷加深。

今季紅軍的確有些問題沒有解決過，他們在落後的情況下、最終取得的分數是整個聯賽最多的，足有31分，但反面就是利物浦往往要在落後之下苦戰。然而球隊今季曾受許多傷兵問題困擾，雖然當時仍能保持戰績，但過程中，不少「全勤」的球員或許已透支，當來到季尾身心俱疲之下，末段力谷一段反勝對手的魔法不再，也許就成為球隊崩塌的原因之一。

在利物浦的最後一個月，高普會如何自處？（Getty Images）

高普會獲得怎樣的結局？無論如何，他在利物浦的功績不可質疑，球迷必定以最美好的方式歡送他。然而紅軍長遠會怎樣？盛傳接任的飛燕諾教練史諾（Arne Slot），有指會以「主教練」形式接手，而不是如高普般掌管球隊大小事務的英超傳統「領隊」，這也意味紅軍的管理架構或會出現轉變。

雖然英媒將沙拿跟高普的衝突，視為史諾接手的一大煩惱，但高普着實也為後繼者留下許多潛力新秀，利物浦需要調整、補強之處很多，但球隊陣容的質素仍在，未至於要砍掉重練，史諾接手，仍可在一定根基上建築，還是值得期待。