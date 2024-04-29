巴黎奧運．劍擊｜何瑋桁夢想成真首闖奧運　更相信自己冀殺入八強

港隊男子重劍代表何瑋桁在巴黎奧運亞洲及大洋洲區（簡稱亞大區）資格賽脫穎而出，摘下巴黎奧運的入場券，相隔12年再有男重港將在奧運舞台登場。完場一刻，瑋桁興奮地在決賽台下方狂奔慶祝，終於達成生涯的一大目標，興奮過後，瑋桁回歸理智，一步一步為夢寐以求的奧運舞台而備戰。



何瑋桁力克亞大區選手，取得唯一的奧運資格。（FIE圖片）

巴黎奧運．劍擊｜何瑋桁亞大區資格賽男重奪冠 港隊再添入場券

奧運劍擊資格賽是個非常殘酷的舞台，因為只得冠軍才可獲得資格。港隊男子重劍代表何瑋桁上屆參賽時，意外地在16強止步，相隔3年再戰資格賽，這名28歲的港將小組賽全勝，過關斬將，最終亞大區資格賽奪冠取得寶貴的奧運入場券，相隔12年再有港隊男重代表在奧運舞台亮相。

幾經辛苦，奧運入場券終於到手，何瑋桁獲勝一刻興奮得在決賽台下方狂奔，所有人都感受到他的興奮，「當刻好High發咗癲，都唔知自己做緊乜！」瑋桁笑言，這個慶祝舉動與劍道上毫無保留的他不謀而合。

興奮過後，何瑋桁未有太多時間慶祝，事關他在賽後就要立即趕往機場，前往哥倫比亞準備出戰下周末的大獎賽。「當刻係好開心，無咩特別感想，但愈諗就覺得愈夢幻，依然唔太相信自己成功咗（打入奧運），最開心係終於冇辜負大家對我嘅期望。」

何瑋桁（右）晉級過程非輕鬆。（FIE圖片）

何瑋桁的晉級過程非輕鬆，就像4強時曾經在最後6秒失分落後，幸好及時力挽狂瀾，最後「決一劍」獲勝，決賽鬥烏茲別克劍手同樣緊湊，他自評表現有90分，餘下的10分就是不夠冷靜及心急。

「今次（資格賽）都好緊張，賽前幾個星期操得好『行』，其實16強與4強心態不是太好，有點輕敵，比賽時自己急於取勝，反而令自己愈打愈亂。（4強時）我知道自己體能上一定沒有問題，當時不停提醒自己，近幾星期練得如此辛苦，一定撐得過，一心想着就算用盡我條命，都要全力完成場比賽，我知道沒有退路，最後就放手一搏。」

繼杭州亞運的兩面銅牌，到如今的奧運資格，何瑋桁再三創下生涯里程碑，都是對他的肯定，「如今我更相信自己的能力，香港男重同樣可以做到好成績。」

何瑋桁完成奧運資格賽後，即前往哥倫比亞準備大獎賽。（FIE圖片）

何瑋桁出戰下周的哥倫比亞大獎賽後，將改赴法國集訓及出戰今季最後一站世界盃。瑋桁馬不停蹄，為巴黎奧運而備戰，希望達成個人的目標，「晉身奧運後，我當然努力練習，打好每個比賽，以平常心及現時的訓練模式備戰，希望奧運時發揮自己100%的能力，以及以8強為目標。」