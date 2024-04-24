張家朗掃三獎　蔡俊彥：男花奪最佳組合是安撫獎︱傑出運動員選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（24日）在會展舉行，香港男子花劍代表張家朗第5度成為傑出男運動員，隨後更連續3年當選「星中之星」，以及與隊友獲得「最佳運動組合」，個人獨攬三獎。



香港男子花劍代表張家朗在「2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」個人獨攬三獎。（趙子晉攝）

2023年，張家朗創下多個第一次，第一面世大運金牌﹑亞運金牌﹑首奪大獎賽冠軍，期間曾重登世界第一，張家朗以大熱姿態當選傑出男運動員，第五度獲選「十傑」，更順利衛冕「星中之星」。此外，張家朗與男子花劍港隊隊友蔡俊彥﹑楊子加﹑梁千雨在上年的世界錦標賽首奪團體獎牌，今次同時當選「最佳運動組合」，連奪三獎成為大贏家。

自2021年，張家朗連續3年奪得「星中之星」殊榮，他坦言沒有太在意得獎次數，只是一如以往在比賽場上做好自己，令家朗更高興的，是與一眾隊友獲選最佳組合，「上年我們（港隊男花）經歷了很多高低起跌，由開季有不錯的成績，其後在亞錦賽稍有失準，然後在世錦賽又奪得銅牌，但最終都失落巴黎奧運資格，這個獎項是對我們的一個肯定，證明大家認同我們的實力。」

張家朗與男子花劍港隊隊友蔡俊彥﹑楊子加﹑梁千雨在當選「最佳運動組合」。（趙子晉攝）

張家朗將以衛冕身份出戰巴黎奧運，這名26歲的港將直言知道外界對他的期望，但不會影響自己應戰的心態，「今次想以享受比賽的心態應戰，不會因為壓力及成績等因素令自己發揮不好」，加上奧運在教練Gregory Koenig的家鄉上演，今次賽事對對方更具意義。

另一花劍港將蔡俊彥（Ryan）對奪獎同感高興，尤其是在失落巴黎奧運資格後，他稱這個獎項是「安撫獎」，「雖然未能出線巴黎奧運，這個獎項（最佳運動組合）就像一個『安撫獎』，對我們團隊的一個鼓勵，得獎的不止我們四個，背後還有十多個全職花劍劍手的共同努力，好高興可以全隊一同分享這個榮耀，而今次是我首次在香港領獎，感受特別深。」Ryan更笑言因為這面世錦賽團體銅牌，他們得獎是「意料中事」。

楊子加指這面世錦賽團體銅牌是他劍擊生涯最開心、最深刻的經歷，就算未來一同取得世界冠軍，都不會有相同感覺，「全日賽事大起大落，Ryan與千雨追分，這個過程令我們更加深刻，我打劍多年沒有想過可以去到這個水平，更拿下世錦賽獎牌，然後再奪得這個（最佳運動組合），感覺更加特別。」