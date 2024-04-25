香港首度主辦花劍世界盃　港隊派60人出戰　眾將主場出戰感興奮

張家朗日前榮膺傑運的星中之星後，致謝時不忘宣傳下周舉行的國際劍聯花劍世界盃香港站，今日（25日）舉行記者會，一眾港隊成員亮相。

以往亞洲國際博覽館通常舉辦香港公開賽，今次卻舉辦世界賽，港將們皆期待今次賽事，張家朗笑言感覺有點奇妙，女將鄭曉為則表示既熟悉又陌生。



花劍世界盃香港站門票周五發售 一文睇清詳情+票價+購票方法

花劍世界盃首度在香港舉行，港隊以東道主身份出戰，男、女子花劍個人賽皆派出最多的30名劍手，除了張家朗、蔡俊彥、崔浩然、鄭曉為、陳諾思等港將，早前退役的張小倫亦有份出戰。香港花劍隊成員今日在體院出席記者會，港將們同樣對香港站感期待。

香港花劍隊成員今日出席記者會。（趙子晉攝）

繼2017年的亞洲錦標賽後，張家朗今次在亞博出戰世界賽，他笑言感覺奇妙，「（感覺）有少少奇怪，平時習慣飛去外地比賽，但如今卻有一站在香港舉行，感覺好奇妙，都好期待，因為未試過在香港打世界賽，將會聽到熟悉的廣東話打氣是開心事。」

在主場出戰，張家朗卻直言壓力不大，會以放鬆心情應戰，希望衝擊到好成績。香港站、下月中的大獎賽上海站及亞錦賽，將會是巴黎奧運前的最後三個賽事，家朗指每站分數都會影響奧運的對手誰屬，所以都十分重要。

在香港出戰國際賽，張家朗笑言有點奇怪。（趙子晉攝）

港隊男子花劍。（趙子晉攝）

女子花劍隊方面，4名港將都是首次在亞博出戰國際賽，鄭曉為指今次感覺既熟悉又陌生，「平時打好多世界賽，本地（比賽）又經常在亞博打，現時兩者合在一起感覺好特別。今次主場出戰更有東道主的感覺，好像招呼朋友一樣，不少外國劍手都十分期待，更問我們香港有什麼好玩。」鄭笑言準備推介「譚仔」及茶餐廳予一眾外地劍手。

至於早前獲得奧運入場劵的陳諾思，笑言主場出戰最大優勢，是不用舟車勞頓，「甚少在香港打世界性賽事，最好就是沒有時差，不用飛來飛去，又可以返屋企食飯，體能及精神上都不會如此疲累。」

港隊女花早前在格魯吉亞站世界盃打入8強，女將們指今次香港站應有不少親友入場，將會成為她們的推動力，再度挑戰世界列強。

港隊女花上站格魯吉亞站世界盃打入8強。（趙子晉攝）

香港劍擊隊總教練鄭兆康指，不少外地劍手都十分嚮往香港，如今終於有機會舉辦比賽，外地劍手都十分踴躍參加，並希望未來有機會恆常舉辦世界大賽。「康教練」指主場出戰是雙面刃，可以是壓力亦可以是動力，希望港將們輕裝上陣，放下包袱。