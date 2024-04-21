劍擊世青賽｜港隊連續3年有獎牌　陸浚諾摘銅　三團體創史上最佳

一連9日的世界青少年劍擊錦標賽（世青賽）告一段落，港隊憑陸浚諾在少年組男子花劍摘銅，連續3年有港將登上世青賽頒獎台，同時亦有3隊團體躋身8強。香港劍擊隊總教練鄭兆康對成績感滿意，希望小將們為未來接班做好準備。



少年組男子花劍陸浚諾摘銅 港將連續3年登頒獎台

世界青少年劍擊錦標賽分為兩個組別，以出生年份計，有以20歲為限的「青年組」，和17歲為限的「少年組」。

過去兩年，香港花劍隊都有劍手在世青賽的少年組賽事登上頒獎台，今年賽事延續這走勢。男子花劍代表陸浚諾在小組賽取得5勝1負，接連淘汰烏克蘭及德國劍手後，16強硬撼應屆非洲錦標賽銅牌得主、埃及劍手Abdelrahman Tolba，陸浚諾以15：12力克強敵晉級，其後8強再下一城，躋身4強穩奪獎牌。即使陸以12：15不敵來自中國的呂惟喬，仍然拿下一面銅牌。

陸浚諾在少年組男子花劍摘銅。（香港劍擊總會圖片）

男、女子花劍團體齊闖8強

港隊在男、女子花劍青年組個人賽無緣獎牌，在團體賽與獎牌只差一步，但仍有出色發揮。

由梁千雨、鄭鐵男、蔡子樂、林浩朗組成的男花港隊，被列為6號種子首圈輪空，擊敗比利時後16強硬碰中國隊，港隊中段稍為落後4、5分，鄭鐵男第8局打出8：5，港隊收窄至1分落後，「守尾門」的梁千雨單局取得6：4，結果以45：44勇挫中國隊，躋身8強，惟以37：45不敵法國隊，無緣4強。

由陳諾思領軍的港隊女花，淘汰巴西後與匈牙利交手，港隊至中後段依然落後，莊韻諺第8局入替，調動隨即奏效，單局打出9：2，結果港隊以45：40反勝匈牙利晉級8強。與男子隊一樣，8強鬥法國，港隊以31：45告負，8強止步。

女子重劍團體創港隊史上最佳

女重港隊派出黎曉瞳、方心、吳海蹄、吳琬琳出戰青年組團體賽，港隊首仗鬥7號種子烏茲別克，港隊早段拉開比分後，其後力保勝局，以45：42淘汰對手。港隊在16強再下一城，以45：36力挫愛沙尼亞，首度打入世青女子重劍團體8強，縱然不敵加拿大、無緣衝擊獎牌，仍然創下女重團體史上最佳成績。

港隊女重勇挫愛沙尼亞，首度殺入世青8強。（香港劍擊總會圖片）

港隊女重。（香港劍擊總會圖片）

男子重劍方面，17歲的徐家煥（Kenton）在青年組個人賽打入32強，徐家煥鬥西班牙劍手馬田加馬素（Jose Miguel Martin Gamazo），Kenton大部分時間領先，末段一度被對手反超前，幸好及時調整，雙方打成13：13平手，徐家煥在「決一劍」驚險奠勝，其後不敵意大利劍手Nicolo Del Contrasto，16強止步，而徐家煥在青年組的世界排名升上第10位。

徐家煥在青年組男子重劍打入16強，世界排名打入前10。（香港劍擊總會圖片）

壓軸上演的佩劍項目，港隊在少年組女子佩劍個人賽僅得薛雅致一人出戰，另外兩名女將莊凱欣及吳羿霖因傷避戰，吳同時缺陣團體賽，港隊在沒有後備下首圈擊敗新加坡，其後力戰美國隊以3劍飲恨，最終以第13名完成賽事。至於港隊男佩，團體賽32強硬撼中國隊，最終以兩劍憾負，無緣晉級。

鄭兆康總教練總結今年世青：滿意、有突破

今年世青賽圓滿結束，領軍的香港劍擊隊總教練鄭兆康，總結今年賽事，縱然各個劍種表現有所不同，但「康教練」仍對今年成績感滿意，「今次我們有一面銅牌（少年組男子花劍陸浚諾），以及男花、女花、女重團體打入8強，亦是港隊首次在團體取得這種成績，是個突破性的戰績。」

港隊今年世青的陣容中，不乏成年組港隊成員，當中包括陳諾思、梁千雨、陳樂熹、薛雅齊等，亦有不少具備潛力的劍手，康教練視今年的陣容是「未來港隊接班人」，指今年賽事對他們成長有莫大幫助，「港隊今次世青派出的劍手，是青少年劍手之中的佼佼者，他們是港隊的未來接班人。就算今次成績有好有壞，我都希望小將們透過比賽有得着，在技、戰術、心理質素、臨場發揮、體能等方面都有提升，為未來接班做好準備。」