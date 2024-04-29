中超射手奧斯卡望歸化代表國足　「我是剛果臉、中國心」

國足早前曾出現「歸化潮」，不少在內地聯賽落班多年的外援都取得中國國籍，代表國足上陣。

現效力中超球會滄州雄獅的剛果民主共和國外援奧斯卡，也非常積極地表態希望歸化、為國足出戰，甚至表示自己是「剛果臉、中國心」人。



奧斯卡正值24歲的當打之年，這位1.82米的前鋒擁有不俗的入球能力，至今已在內地落班接近7年。他17歲已獲延邊富德招攬到中國並簽入，跟隨預備組訓練，到19歲時終獲註冊在中甲上陣，其後延邊解散，他轉投陝西長安競技，在2019年中甲單季攻入22球，成為中甲史上最年輕的神射手，2020年再加盟石家莊永昌，球隊現名滄州雄獅，在中超出賽，港隊前鋒孫銘謙亦在此落班。

奧斯卡早前慶祝在滄州雄獅上陣100場。（滄州雄獅微博）

自4月初開始，內媒已盛傳奧斯卡是國足下一個歸化目標，而他也頻頻主動表態稱希望能代表國足，早前接受《足球報》訪問、被問到有關歸化成國足球員一事時，他也透過翻譯表示希望能長期在中國效力：「很多事情當然需要自己的努力，但也需要等待命運的安排。我的心也在這裏，誰也偷不走：我的臉是剛果臉，我的心是中國心，所以球迷們的心願和呼聲我都知道，讓我們一起期待吧。」

奧斯卡（左）擁有不俗的身型和入球能力。（滄州雄獅微博）

講到對中國的印象，他表示小時候讀書時，每當老師講到有關中國的課題，「我就會特別專注，我對長城的故事尤其着迷，覺得只有真正的英雄才能登上那裏」，他也談到學唱國歌，「我想學會唱中國國歌，如果能夠穿着胸口上繡有五星紅旗的球衣在球場內唱，那是最好的；如果不能，我就做場外唱得最大聲的那一個。」

對於有球迷設計出奧斯卡穿着國足球衣的圖片，他表示「好幾次差點忍不住想分享」，但擔心侵權及「給很多方面來麻煩」：「在中國這些年，我明白了很多事情是需要程序的，是需要時機的，需要太多人的努力，一旦涉及到國家層面，可能流程就更加複雜，需要考慮的事情也特別多，不能隨意和任性。」

蔣光太（左）的外祖父為廣東人，蔣光太則在英國利物浦出生，曾效力愛華頓、新特蘭等，2019年到中國加盟廣州恆，在2020年入籍，他今年代表中國出戰亞洲盃，惟未能阻止國足在小組賽出局。（Getty Images）

不過內媒報道指，雖然球員本人和滄州雄獅也希望推動歸化一事，但始終要待中國足協首肯，惟足協至今未有表態。中國足協在2019至2020年間曾歸化11名球員，當中高拉特和蕭濤濤都未能符合代表國足的資格，最終放棄中國國籍，而這批入籍兵也未能帶動國足的戰績。