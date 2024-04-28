田徑｜中國跨欄女神吳艷妮再次主場包尾　賽前豪言瞬間自打嘴巴

中國「跨欄女神」作風敢言加上亮麗外表，每次出場總是備受注目。上周她在世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站女子100米跨欄決賽在10位跑手中敬陪末席，今個星期她再次在主場出戰蘇州站賽事。

她在廈門站成績為13.04秒，當時她有點感冒抱病上場，蘇州站賽前吳艷妮豪言：「在蘇州站這場，突破13秒是很輕鬆的」，可惜賽果令她瞬間自打嘴巴。



吳艷妮出戰鑽石聯賽蘇州站賽事，再次在決賽敬陪末席。（新華社）

廈門站感冒上陣跑包尾

田徑鑽石聯賽廈門站女子100米跨欄決賽高手雲集，東京奧運金牌得主甘馬曹（Jasmine Camacho-Quinn）、2022年世界冠軍兼世界紀錄保持者阿穆辛（Tobi Amusan）、60米跨欄世界紀錄保持者查爾頓（Devynne Charlton），兩屆世界冠軍威廉絲（Danielle Williams）、2022年60米跨欄世界冠軍森巴馬耶拉（Cyréna Samba-Mayela）、東京奧運銅牌得主塔巴（Megan Tapper），全是響噹噹的名字。

吳艷妮在一眾頂級選手中，實力有一定差距，而且賽前她承認患上感冒，有中國媒體早前指出，吳艷妮自冬訓起一直有傷在身，仍能4次創下個人最佳時間，她在廈門站前揚言，「沒事，無傷大雅，這對我就是小case，上場直接幹就完了。」

吳艷妮再次悉心打扮出戰鑽石聯賽廈門站賽事。(截圖)

賽前豪言13秒很輕鬆 蘇州站再次敬陪末席

最終她僅跑出13.04秒，以最後一名完成，較個人最佳時間（PB）12.76秒有一定差距，當時她解釋，「今天就是跑得不是很好，因為這是我（今年）的第一場室外賽，她們的速度太快了，跟不住，再加上我的起跑沒有處理好，所以說一起跑出去就慢了。」吳艷妮指成績不理想跟線道無關，「我個人的原因，就是沒處理好。就是可能太想跟着她們，反而搗亂了自己的節奏。」

時隔一周，她再出戰蘇州站賽事，賽前她分享道，廈門站的賽果反映「自己狀態不是那麼好」，讓她不是很滿意，同時指出，「我一直相信自己有突破13秒的水平，而且13秒這個事情，對我來說是非常容易的」，「我希望蘇州站這場鑽石聯賽，衝破13秒是很輕鬆的，我在想是不是可以突破12.9秒，又或是自己的PB。」

田徑鑽石聯賽廈門站，女子100米跨欄決賽高手林立。(路透社)

蘇州站決賽一波三折

可惜吳艷妮再一次在主場之利下跑包尾。首次鳴槍時，第6線的尼日利亞選手阿穆辛偷步犯規，這位世界紀錄保持者被出示紅牌後，眾人回到起點重新起步，賽後阿穆辛才被取消資格。第二次鳴槍前，輪到第1線的美國選手莊遜（Alyssa JOHNSON）舉手示意暫停比賽，兩次事件一下子將各跑手節奏打亂。

第三次鳴槍，終於順利起步，在「大外檔」第9線出戰的吳艷妮起步反應不及對手，開始過欄後速度又一次跟不上「主車群」，比賽途中愈墮愈後，終跑出13.15秒，由於阿穆辛被DQ，吳艷妮在8位完成比賽的選手中時間最慢，繼廈門站後，連續兩站鑽石聯賽主場出戰跑包尾。

吳艷妮賽後指出，無論比賽結果好壞，她都會打扮得美美的出賽。（吳艷妮微博）

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今站冠軍再次由甘馬曹奪得，成績12.63秒，查爾頓以0.01秒之差跑再次跑第二，二人連續兩站分列頭兩名。

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