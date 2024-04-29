英超︱阿仙奴一周連殺車路士熱刺　阿迪達豪言要跟曼城鬥到最後

阿仙奴在北倫敦打吡擊敗熱刺全取3分，雖然繼續排榜首，但曼城之後亦順利贏諾定咸森林，追至1分之差並有1場在手。縱然優勢在曼城一方，阿仙奴主帥阿迪達揚言他和麾下球員已預備好跟曼城戰鬥到底。



阿仙奴今周連續擊敗車路士和熱刺兩大倫敦宿敵。（Getty Images）

阿迪達領軍擊敗熱刺，取得執教第100場聯賽勝仗，他認為阿仙奴全軍已預備戰鬥到球季最後一刻，揚言：「我們全季都是在這個狀態」，阿迪達讚揚麾下球員，「他們每一天都給我理由去相信，我們有力爭標。前方所追求的動力目標實在漂亮，我們全部預期今次真是有機會去爭取。」

阿仙奴上季超過200日排榜首，卻由領先曼城5分，到季尾連環自爆失分，終被曼城以5分差距後上封王。今季阿仙奴看來有點不一樣，聯賽強勢持續，即使夾在兩場歐聯8強比賽之間曾不敵阿士東維拉，歐聯8強不敵拜仁出局後，已迅速反彈取得3連勝，當中包括周中5：0大勝車路士，以及周日作客3：2擊敗熱刺，一星期內連挫倫敦兩大宿敵，氣勢和士氣一時無兩。

，阿仙奴主帥阿迪達揚言他和麾下球員已預備好跟曼城戰鬥到底。（Getty Images）

對熱刺一仗，阿仙奴半場一度領先3：0，下半場被熱刺追回兩球，仍以3：2力保勝果。阿迪達坦言，「到最後，一切都是按結果而判定。假如他們（熱刺）在最後一分鐘取得入球追成3：3，那麼我們便是未預備好（贏英超聯賽冠軍）。」

「勝負之間分野相當細，因此不能自滿，我們渴望做得更好，仍有進步空間。」他預言，周六主場對般尼茅夫會是場硬仗。阿仙奴之後還要作客曼聯，煞科戰主場面對已成功護級的愛華頓，想跟曼城鬥到最後，這最後3場比賽1分都不能少，還要寄望曼城失分。

熱刺主場不敵同市宿敵，主帥普斯迪高古埋怨球隊不夠成熟，同時大讚今仗挺身而出的中堅羅美路，「他真是很出色，他是世界盃冠軍，我要令球隊其他成員向他學習。」熱刺跟阿士東維拉力爭前四歐聯席位，今周維拉2：2賽和車路士，熱刺不敵阿仙奴後，跟維拉的差距由6分擴大至7分，就算仍少踢兩場，形勢陷入被動。