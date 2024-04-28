田徑U20亞錦賽｜港隊締21屆以來最佳成績　男女4X100齊奪金創歷史

在杜拜舉行的亞洲U20田徑錦標賽，香港隊在男子及女子4X100米接力賽分別奪得金牌，今屆港隊共獲2金、2銀、2銅佳績，創下21屆賽事以來的最佳排名。



一連四日的亞洲U20田徑錦標賽周六結束，香港隊在煞科日，有張姚芝、葉泯妡、鄧焯文、白凱文及黃韻之組成的接力隊合力出戰女子4X100米接力，並以46.68秒奪金；男子4X100接力方面，則有陳一樂、吳君浩、郭俊廷、陳庭方和葉景維組成的隊伍出戰，並跑出39.67秒破香港U20紀錄時間封王，是港隊首次包辦U20亞錦賽的男、女子4X100米接力金牌。

田徑U20亞錦賽，港隊奪得男子4X100米冠軍。（香港田徑總會）

同日賽事，尚有梁映雪、陳樂晴、鄒子蕎、徐穎恩、邱蒨庭在女子4X400米接力決賽，以3分54.08秒獲第4名；跳高男將在決賽造2.03米刷新個人最佳成績，獲第6名；白凱文在女子100米欄決賽跑出14.05秒獲第5，姚柏羽在男子跳遠決賽以6.98米排第10。

田徑U20亞錦賽，女子4X100米接力也由港隊奪得冠軍。（香港田徑總會）

綜觀整屆賽事，港隊共獲2金、2銀、2銅佳績，在獎牌榜排第6位，成為21屆賽事以來香港戰績最好的一屆。

亞洲U20田徑錦標賽港隊獎牌

金牌|

女子4X100米接力 張姚芝、葉泯妡、鄧焯文、白凱文、黃韻之

男子4X100米接力 陳一樂、吳君浩、郭俊廷、陳庭方、葉景維

銀牌

男子100米 陳一樂

男子200米 吳君浩

銅牌

女子跳遠 賈慧妍

男子100米 郭俊廷