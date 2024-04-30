西甲｜巴塞反勝華倫西亞　達史特根犯錯　利雲度夫斯基帽子戲法

周一晚的西甲，巴塞隆拿靠羅拔利雲度夫斯基大演帽子戲法，主場以4：2擊敗華倫西亞，現時33戰得73分，壓過基羅納排次席，但被84分的榜首皇家馬德里拋離11分。



巴塞在22分鐘由費明盧比斯（Fermin Lopez）接應拉芬夏的傳中頂入，先開紀錄。不過，巴塞之後連失兩球，門將達史特根出迎犯錯，解圍失誤，華倫的曉高杜路射空門入網，在27分鐘追平1：1。

之後，巴塞後衛朗奴阿拿奧祖在禁區內鏟跌彼德費特歷高（Peter Federico）輸十二碼，比比路加西亞（Pepelu）操刀射入，華倫西亞領先2：1。

完半場前，華倫西亞門將馬馬達舒維尼失誤，接應隊友回傳控離身，巴塞小將耶馬（Lamine Yamal）高速趕到，打算推過馬馬達舒維尼。馬馬達舒維尼情急之下在禁區外手球，領紅被逐。

馬馬達舒維尼禁區外犯手球，被罰紅牌。（Getty Images）

巴塞今場佔八成控球，射門多達27次，其中13次中目標，而華倫只有5射3中。

換邊後，巴塞強攻踢少一個的華倫西亞，利雲度夫斯基接應根度簡的角球頂入，在49分鐘追成2：2。82分鐘，巴塞角球攻勢再度得手，利雲度夫斯基混戰中頂入，領先3：2。很罕見地，巴塞今場前3個入球全部來自頭槌。

利雲度夫斯基一再以頭槌建功。（路透社）

完場前，利雲度夫斯基主射罰球入網，個人上演帽子戲法，幫巴塞贏4：2。巴塞贏波後以73分升上次席，領先基羅納兩分。巴塞仍被榜首皇馬拋離，皇馬目前有84分，領先巴塞11分。今季西甲尚餘5輪比賽。