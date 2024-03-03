西甲｜皇馬比寧咸絕殺無效　傳中期間吹完場　更因一句話遭罰紅牌

西甲榜首的皇家馬德里作客華倫西亞，苦戰之中，由落後0：2追到2：2，滿以為在補時最後一刻攻入絕殺球，未料入球卻不夠球證的哨聲快。



皇馬作客華倫西亞，30分鐘已落後兩球之多，不過雲尼斯奧斯挺身而出，先在上半場補時階段扳回一球，76分鐘再入個人第二球，追平成2：2。

到下半場補時第10分鐘，已進入「補上補」階段，皇馬由莫迪歷開出角球，華倫西亞門將馬馬達舒維利單手輔出，皮球重新落在皇馬球員腳下，巴謙迪亞斯（Brahim Diaz）在右路傳中，比寧咸近柱撞入網，以為完成絕殺，但原來主裁判文沙奴（Gil Manzano）在迪亞斯傳中、皮球在空中時已鳴完場笛，入球遭判無效。

皇馬將帥立刻包圍文沙奴投訴，結果當然不得要領，而比寧咸向他說了一句話後，更遭直接出示紅牌驅逐，西班牙媒體Relevo指，文沙奴在比賽報道上寫道出示紅牌是因為比寧咸說「這是他X的入球（It's a fxxking goal）」。

比寧咸（左）賽後向球證投訴時遭出示紅牌。（Getty Images）

皇家馬德里官網賽後以「前所未見的判決令皇馬未能在馬斯達拿球場獲勝」為題，刊出比賽報道，並引述主帥安察洛堤賽後受訪時表示：「這是前所未見的事件，沒有其他話好說的。我覺得他（球證文沙奴）犯錯了。」

「我們也因為比寧咸的紅牌而不滿，他說的話沒任何侮辱性，他只是表達不滿，說『這是他X的入球（It's a fxxking goal）』，這是事實。如果球證再早一點、在華倫西亞門將解圍時就吹完場，那就沒問題，但他讓比賽繼續，當時皮球在我們腳下，我覺得他犯錯了。」