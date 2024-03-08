歐聯｜比寧咸遭女記者問「想不想跟我回家」　網民發現另有內情

皇家馬德里在歐聯16強首回合擊敗RB萊比錫之後，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）接受傳媒訪問時，一位記者最後竟向他問道：「想不想跟我回家？」令比寧咸極為震驚，但原來背後是一個已延綿數月的暖心故事。



社交媒體上瘋傳比寧咸受訪片段，顯示他在賽後受訪時，一位女記者向他問：「你想不想跟我回家？」比寧咸隨即顯得非常震驚，瞪大眼睛向着鏡頭笑着。

問題乍聽之下或許令人不安，但其實提問的記者Alessia絕對沒有冒犯之意。

有心水清的球迷發現，早在去年11月底皇馬對拿坡里的歐聯分組賽後，為歐聯賽會工作的Alessia已經問過比寧咸，能不能在訪問中叫Alessia的兒子乖一點，當時她向比寧咸道：「你是他最喜歡的球員，他不會聽我的話，也許你能叫他乖巧一點。」

比寧咸立刻堅定地向Alessia的兒子說：「你要聽媽媽的話，當媽媽不容易的，她需要你幫忙。」

相隔兩星期，Alessia在Instagram上分享了影片，片中正是她的兒子，長髮男孩向着鏡頭說：「Jude（比寧咸），因為你，我會開始聽我媽媽的話！」

了解這段「前傳」後，網民紛紛指整個故事非常溫馨，又指出比寧咸已經能在訪問中說簡單西班牙語：「為什麼有這麼完美的人？」