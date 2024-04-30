花劍世界盃香港站前必須知道的三件事　一文睇清花劍簡單玩法

花劍世界盃香港周三（5月1日）上演，劍擊這項運動仍有觀賞門檻，本文為大家簡單說明3項花劍基本規則，了解花劍是如何運作。



（FIE圖片）

花劍世界盃香港站門票周五發售 一文睇清詳情+票價+購票方法 花劍世界盃香港站明上演 港台免費直播 張家朗蔡俊彥鬥世界好手

花劍有效部位

花劍的有效得分部位是軀幹，並不包括雙臂，兩名劍手先會接駁至劍道末段的線道，連接身上的電衣背心才可「通電」，以劍刺中電衣部位才有機會得分，劍手身上灰色的部位就是有效部位。若刺中有效部位，裁判器會亮起紅色或綠色燈；若擊中雙臂或其他無效部位，將以白燈顯示。

花劍劍手穿上的電背心，大致是花劍的有效進攻部位。（FIE圖片）

裁判手號

花劍是講求進攻權的運動，簡單說即是先上前一方有優勢，不過比賽時雙方交鋒不斷，從直播鏡頭判斷誰人得分並不簡單。每當打完一劍後，劍擊裁判將以手勢向劍手及外界交代得分誰屬，裁判左右揮動時，其實只看最後一下就可以。若果裁判最後的動作是舉起左手或右手的話，代表該方得分；倘若其中一隻手下垂擺動的話，表示是無效，就算刺中也沒有分。

若劍手不認同裁判的判決，可以選用視像裁判（Video Referee），作用與足球的VAR相若，裁判翻看重播後再來決定，但一場內並非無限次使用。

劍手得分誰屬的重任就交由裁判負責。（FIE圖片）

劍擊團體賽賽制

劍擊團體賽，每隊最多有4名劍手，其中3名為正選，兩隊的正選劍手將會輪流上場互碰，選手需要全對對方3名劍手，故此將上演9局賽事，每局3分鐘，每局打5分，首局5分﹑次局戰至10分，如此類推，直至第9局的45分，最快取得45分的一隊將會獲勝。

除此以外，倘若一局戰畢3分鐘皆未能完成5分，下一局的劍手可以完成上一場餘的分數，例如首場打成1：1平手，第2場的兩名劍手可以打多過5劍，戰至10分才完成賽事。

每隊在團體賽最多可派4名劍手，其中3名為正選，最快取得45分的一方為勝利。（香港劍擊總會圖片）

女子花劍世界前十：

+ 5

男子花劍世界前十：