曼聯大清貨近乎全隊待售　拉舒福特照賣得　只有3人屬非賣品

英國權威媒體《BBC》報道，曼聯今夏願意出售大部分球員，歡迎其他球隊報價，隊長般奴費南迪斯、拉舒福特、奧拿拿、哈利馬古尼等皆在可售之列。報道提及，只有3位年輕的一隊成員被視為非賣品，分別是凱倫、加拿祖及高比馬恩奴。



幾乎位位都賣得，但最終又賣得出幾多？（Getty Images）

《BBC》這篇報道出自首席足球新聞記者Simon Stone，英國《每日電訊郵》亦有近似的報道。文章稱，26歲的拉舒福特也在可售名單上，但球會的消息來源表示，他們傾向留住這位英格蘭射手，協助他找回上季的好狀態。儘管之前傳過巴黎聖日耳門有意羅致拉舒福特頂替離隊的基利安麥巴比，但最近的消息指這支法甲勁旅不會引進拉舒福特。

只有3名年輕球員屬非賣品，分別是去年夏天加盟的丹麥前鋒凱倫、翼鋒加拿祖及中場高比馬恩奴兩位青訓產品。

拉舒福特及般奴費南迪斯皆在可售名單中。（Getty Images）

隊長般奴費南迪斯、門將奧拿拿及後衛達洛治今季表現突出，但同樣可售，但買家必須提出高額報價，曼聯才會考慮；達洛治在不到一年前才簽了一份5年新約。

《BBC》報道稱，目前曼聯賣到的球員數目不明，也不清楚什麼球隊會對這些球員有興趣，也未知可以賣到幾多錢。曼聯過去賣人的表現很差，上次可以將球員賣到超過2000萬鎊，已經是2021年的丹尼爾占士，他當年以2500萬鎊轉投列斯聯。

如果有其他球隊提出巨額轉會費，奧拿拿亦都賣得。（Getty Images）

今個星期，坦赫格會跟新上任的技術總監韋確斯會面，討論球隊狀態及正面臨的問題。根據英超的利潤和永續發展法則，球會必須量入為出，所以曼聯希望透過賣人籌集最多的資金去組軍。

部分資深球員可能因合約期滿離隊，例如前鋒安東尼馬迪爾及中堅華拉尼，借將蘇夫恩岩拉伯特相信不獲留用，會被退回費倫天拿。中場基斯甸艾歷臣及卡斯米路分別餘下一年及兩年合約，兩人今季表現下滑，令人失望。去年夏天，曼聯打算出售馬古尼及麥湯米尼，最終未能成事，儘管兩人在今季皆有重大貢獻，但若果有合適報價，相信曼聯都會放售。

馬古尼去年差點離隊，今季表現穩健。（Getty Images）

因家暴醜聞而被外借至基達菲的格連活特，以及與坦赫格不和而被外借多蒙特的查頓辛祖，預計會在今夏離隊。格連活特是曼聯青訓產品，出售他所獲得的轉會費，全部可以被利潤和永續發展法則被視為利潤。辛祖尚未就社交媒體的言論向坦赫格道歉，若果坦赫格繼續執教曼聯，相信辛祖都難以留下。

此外，坦赫格的未來亦有不確定，傳阿積士有意邀請他回巢。若果曼聯屬意他繼續執教，或者要考慮跟他續約，目前坦赫格與曼聯的合約於2025年屆滿。

曼聯消息人士表示，球會可能要等到25/26球季才能再次展示真正實力。