英超︱傳曼聯即將辭退坦赫格　管理層齊見證足總盃4強尷尬崩潰

英超球隊曼聯今季表現持續令人失望,英格蘭足總盃4強面對英冠球隊高雲地利,在領前3:0的大好形勢下,竟在完場前20分鐘被對手連追3球扳平,加時甚至幾乎被主隊踢出局,最後靠互射十二碼驚險過關,仍難掩再次在大好形勢下突然崩潰的尷尬。

曼聯新班主拉傑夫(Jim Ratcliffe)當日跑完倫敦馬拉松,隨即趕往溫布萊球場觀戰,他抵達時已是下半場,剛好看着曼聯由領先3球到被追平。賽後英國已有評論指這尷尬一戰勢令坦赫格季尾「無得留低」,英國《太陽報》記者Neil Custis, 獨家消息指,坦赫格將會被掃出奧脫福的大門(ERIK TEN HAG is heading for the Old Trafford exit door)。



英足總盃|曼聯輕鬆領先下突崩盤險失好局 坦赫格:難以解釋 英足總盃|曼聯驚險過關眾將反應不一 安東尼寸爆慶祝網民呼尷尬

足總盃4強曼聯贏得尷尬,坦赫格被指「無得留低」。(Getty Images)

英國《太陽報》:坦赫格無得留低

Neil Custis指出,坦赫格失去曼聯球迷信任,周日對高雲地利的尷尬表現,只是最後一根稻草,曼聯管理層親身見證紅魔鬼由領先3:0到被追平,一班球員在互射十二碼勝出後,紛紛離場而未好好慶祝。球會共同主席阿夫拉姆(Avram)和祖爾(Joel)格拉沙兄弟、拉傑夫均在場目睹這一幕,新上任的技術總監韋確斯(Jason Wilcox)坐在3人身後。

拉傑夫睇比賽時相當肉緊,一度雙手掩面表情無奈,高雲地利球員托普(Victor Torp)在加時階段補時1分鐘將皮球送進網窩,如非因些微越位被VAR推翻,曼聯已經出局。拉傑夫入主曼聯後,承諾令球隊重拾昔日輝煌,他要求球迷給予耐性,但拒絕公開支持坦赫格。

拉傑夫跑畢馬拉松趕到溫布萊睇波,卻見證曼聯下半場突然崩潰。(Getty Images)

傳施丹「更有興趣」執教曼聯

英國《電訊報》指出,韋確斯在曼聯上場後首個任務,便是監督坦赫格的表現,今次相信是坦赫格的「最後機會」,韋確斯會負責審視這位荷蘭教頭在球季最後一個月的表現和在更衣室跟各球員的關係。

拉傑夫上場後已全面撤換曼聯管理層,韋確斯以外,亦從曼城撬走巴拉達(Omar Berrada)出任行政總裁,從紐卡素挖角丹安斯禾夫(Dan Ashworth),出任體育總監,他在英力士的左右手巴拉斯福特(Dave Brailsford)在曼聯足球部內亦有話語權。如何處置坦赫格,卻一直是個難題。

坦赫格再次被傳無得留低。(Getty Images)

坦赫格的去留自拉傑夫上場後已傳聞不斷,一度指英力士看中英格蘭男子足球國家隊領隊修夫基,也再次傳出對前皇馬主帥施丹有興趣。年前施丹曾被指拒絕曼聯,不過近日風向有變,法國《隊報》指拜仁慕尼黑有意找施丹出山,但他暫未答應,皆因法國人正在等待曼聯,示意施丹更想到曼聯執教云云。

Neil Custis今次「獨家消息」指坦赫格即將被曼聯辭退,其實在足總盃4強一仗後,前英超神射手瑟頓(Chris Sutton)已宣稱,坦赫格在曼聯時日無多,「我不知道坦赫格如何由今場之中恢復過來,現在已是他的末路,他無可能由這裏反彈。」