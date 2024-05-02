歐聯改制｜英超第五無緣歐聯資格　德甲意甲有機會6隊踢下屆歐聯

英超第五的歐聯資格落空，德甲獲得來屆歐聯至少五個席位！

經過兩場歐聯四強首回合，德甲球隊取得1勝1和，德甲的歐洲聯賽系數升至18.356分，鎖定今季歐洲聯賽排名前兩位，與意甲一起獲得多一個來屆歐聯席位。由於多蒙特目前只排德甲第五位，故此昨晚對巴黎聖日耳門的勝利，不但幫他們跨出邁向決賽的重要一步，還穩獲下屆歐聯參賽資格。德甲及多蒙特的勝利亦意味住英超下屆維持4個歐聯席位，由聯賽前四名球隊取得。



多蒙特這一戰還為自己鎖定歐聯資格。（路透社）

多蒙特在周三晚的歐聯四強首回合，主場以1：0擊敗PSG，令到德甲有足夠分數鎖定歐洲聯賽系數排名前兩位，獲得多一個來屆歐聯席位，可以分配給德甲第五名的球隊。德甲今季的歐洲聯賽系數已升至18.356分，就算英超「獨苗」阿士東維拉在歐協聯四強兩回合兼決賽全勝捧盃，英超最多只能達到18.25分，肯定無法超越德甲。

目前歐洲足協聯賽系數排名（按平均分排名；只列前4位）

【1】意甲（未出局：3/總參賽：7） 總分：136 平均分：19.428

【2】德甲（未出局：3/總參賽：7） 總分：128.5 平均分：18.357

【3】英超（未出局：1/總參賽：8） 總分：139 平均分：17.375

【4】法甲（未出局：2/總參賽：6） 總分：96.5 平均分：16.083



目前，多蒙特31戰得57分排德甲第五位，領先第六位的法蘭克福12分，穩入前五，但他們落後第四名的RB萊比錫5分，在聯賽餘下3輪下，「蜜蜂軍團」極大機會只能以第五完成。換言之，昨晚一戰，多蒙特為自己贏得了歐聯資格。

多蒙特教練伊甸泰錫喜獲歐聯資格。（路透社）

多蒙特教練伊甸泰錫（Edin Terzic）賽後說：「我本希望透過德甲聯賽（前四名）去獲得歐聯資格，並不是這種方式。現在事實上，第五名已經足夠，這一定程度上取決於我們的成功及貢獻。」

「我們的最低目標是歐聯資格，現在（多了一個席位）的確改善到我們今季的德甲目標，為我們提供軟着陸。」

如果多蒙特贏到歐聯冠軍同時繼續排聯賽第五位，德甲將有6個歐聯資格。（Getty Images）

若果多蒙特最終排聯賽第五名，同時贏得歐聯冠軍，他們便會憑衛冕身分參加下屆歐聯，而從歐洲聯賽系數排名前二獲得的歐聯席位，就會給予德甲第六名的球隊，目前排第六位的是法蘭克福。

意甲球隊在今季歐洲賽表現優異，早就鎖定歐洲聯賽系數排名前二，獲得多一個歐聯席位。如果阿特蘭大或羅馬贏得歐霸冠軍，同時該隊未能排前意甲前四名，便會憑歐霸冠軍身分踢下屆歐聯，到時意甲就會有6隊踢歐聯。以羅馬為例，目前排意甲第五位，若果他們維持這個聯賽排名並贏得歐霸，他們以歐霸冠軍踢歐聯，而從歐洲聯賽系數排名前二獲得的歐聯席位，則給予聯賽排名第六的球隊，目前排第六的是阿特蘭大。