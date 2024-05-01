歐聯｜金玟哉連續失誤成拜仁和波戰犯　杜慈：他兩球都太「貪心」

拜仁慕尼馬與皇家馬德里的歐聯四強首回合交鋒，以2：2作結。兩名主帥的鬥法固然精彩，然而今仗踢出「戰犯級」表現的拜仁中堅金玟哉，亦成為比賽一大焦點。



比賽第24分鐘，本站在最前方的雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）墮後，金玟哉見狀立刻跟上前，不料前者這時轉身加速，擺脫該名韓國中堅，接應卻奧斯手術刀般的妙傳，單刀輕鬆射成1：0。

雲尼斯奧斯把握機會，為皇馬先開紀錄。（Getty Imags）

之後拜仁連入兩球反超，但82分鐘金玟哉又再犯錯，他在禁區內防守洛迪高時失位，被對手擺脫出空間後只能「手腳並用」，最終踢跌洛迪高，被判十二碼，最終雙方以2：2打成平手。

第一球金玟哉貿然離開防守位置導致失波，第二球更是連續失誤導致失十二碼。（Getty Images）

賽後拜仁主帥杜慈（Thomas Tuchel）亦談及金玟哉今場表現：「他兩次都太『貪心』。第一球他太早走出去想封鎖雲尼斯奧斯，因此被卻奧斯的傳球撕破防線形成入球。他的判斷過於急進。」

杜慈又稱第二球球隊處於「5打2」的人數優勢，金玟哉不需以如此具侵略性的方式來防守洛迪高：「當時艾歷迪亞（Eric Dier）也打算幫手。不幸地對手實力很強，讓我們的犯錯付出代價，但事情已經發生，我們要向前看。」

這名韓國中堅今場直接導致球隊失兩球，無法在主場先贏一場，連韓國媒體《每日經濟》亦形容他「經歷最糟糕一天」；beIN SPORTS更在精華片段中剪出他這兩次致命犯錯，以災難（Disaster）為標題。

曾為拜仁效力的英格蘭名宿夏格維斯（Owen Hargreaves）亦表示，金玟哉踢得過於激進：「有很多比賽都因犯錯而決定賽果，我們看到很多後衛會嘗試激進地壓迫對手，有時候則會站在原地堅守。當他回看失第二球的片段，能看到自己明顯犯錯而失十二碼，但第一球是可以避免的。」

夏格維斯又指，拜仁直至被對手先開紀錄前，比賽初段表現十分出色，相信他們的進攻能力可以擊敗皇馬，但在下周前往馬德里時，要解決後防犯錯問題。

前利物浦及皇馬名宿麥馬拿文（Steve McManaman），直斥金玟哉表現「馬虎」：「不論任何水平的比賽，犯錯都會讓你付出沉重代價。他（金玟哉）當時為什麼會選擇攔截？艾歷迪亞就在他身後補位！」

金玟哉今場表現可謂災難級。（Getty Images）

熱刺名宿兼前領隊荷杜（Glenn Hoddle），則稱讚雲尼斯奧斯妙傳令該名中堅「捉錯邊」，又指金玟哉第一球判斷錯誤：「從金玟哉角度來看，一名進攻球員離開你身邊，並試圖用假跑擺脫防守時，你不會全力追出去，這應該是分段進行。但他不是如此，他只是跑出去，很快便被對手捉緊機會，然後皮球傳到他身後，由雲尼斯奧斯完成任務。」

金玟哉在禁區內「捉錯邊」，隨即被洛迪高輕鬆突破。（Youtube截圖）

皇馬主帥安察洛堤賽後稱讚球隊表現：「雲尼斯奧斯開始明白，他有時要向球場中央走動，而不是只向底線或邊線而去，現在他已很好地學習如何走位，卻奧斯的傳球也很精彩。」

雙方次回合將移師班拿貝球場，比賽在香港時間下周三（8日）深夜3時開始。