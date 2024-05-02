歐聯｜查頓辛祖生龍活虎撕開PSG後防　曼聯棄子回多蒙特重獲新生

歐聯四強首回合，多蒙特主場以1：0擊敗巴黎聖日耳門，先拔頭籌。從曼聯外借歸來的查頓辛祖（Jadon Sancho）表現突出，脫胎換骨，在右路生龍活虎，翻江倒海，12次成功突破，成為今屆歐聯淘汰賽單場成功突破最多的球員，並創英格蘭球員在歐聯的紀錄。



PSG左閘紐奴文迪斯難以阻擋辛祖的進襲。（路透社）

查頓辛祖一開波就上力，頭15分鐘3次成功過人，到30分鐘已經累積7次成功突破過人，成為今屆歐聯淘汰賽單場成功突破最多的球員。在曼聯效力的58場比賽，辛祖從未試過一場7次成功突破。

辛祖的表現大獲好評。（路透社）

最後，他在今場歐聯四強首回合，全場12次成功突破，令PSG左路防守疲於奔命，他成為有紀錄以來在歐聯單場成功突破最多的英格蘭球員。他在今屆歐聯淘汰賽累計21令成功過人，暫時在過人榜排首位，力壓20次的拜仁球員穆斯亞拿。

上次在歐聯準決賽的成功突破次數比辛祖多的球員，已經要數到2008年巴塞隆拿的美斯對曼聯單場16次突破。

此外，他今場3次為隊友製造埋門機會，11次在對方禁區內觸球。如此進攻表現，如此光芒盡現，令人想起三四年前還未加盟曼聯的查頓辛祖。

紐奴文迪斯成為辛祖今場的佈景板。（Getty Images）

24歲的查頓辛祖賽後說：「比賽還未完結的，我們還要作客巴黎，希望可以在那裏完成目標。我逐場逐場去看待每場比賽，希望能夠保持到今場的表現。」

「我在17歲來到這裏（多蒙特），是他們給我機會，踢出自己的足球。我很高興見到，所有職球員都歡迎我回來。在這裏，我一定全力以赴。」

賽後，多蒙特主帥伊甸泰錫（Edin Terzic）與辛祖在球員通道密斟。（Getty Images）

查頓辛祖在2021年以7300萬高價從多蒙特加盟曼聯，鬱鬱不得志，與領隊坦赫格不和並遭棄用，今季中被借回成名地多蒙特，逐漸踢回水準。被問到會否永久轉會多蒙特，他說：「我真的不知道，我現在只專注目前。」

辛祖下半季被外借回多蒙特，愈踢愈好。（Getty Images）

擔任評述員的前曼聯中堅里奧費迪南盛讚辛祖今仗的表現，他說：「他現在是最佳狀態，但我想知道他在曼聯發生什麼事，為何在那裏踢不出來。對曼聯來說，好處是更多球隊想羅致辛祖。」

另一位前曼聯球員夏格維斯表示，辛祖今場的表現展現了其天賦，他說：「辛祖的身體語言顯示出信心，還帶一點傲氣。」夏格維斯認為辛祖是今場的最佳球員，「他的表現比場上其他人優勝。他比世上最強的球員基利安麥巴比還要踢得好，狀態更佳、更具侵略性、更加有信心」。