歐聯速評｜安察洛堤針對性部署見奇功　金玟哉成拜仁防線漏洞

杜慈整場在場邊都肉緊地指揮，只是他變陣變出個反超前，卻似乎未有提醒中堅金玟哉不要鹵莽行事，結果德甲班霸拜仁慕尼黑在這場歐聯4強首回合主場放虎歸山，遭西甲豪門皇家馬德里以2：2逼和。不過杜慈要慶幸的是，還有一星期去準備下周三上演的次回合賽事。



安察洛堤是歐戰之王，但觀看他執教的皇馬，有時卻很難看得出有什麼令人驚艷的戰術，譬如今仗近乎沿用了淘汰曼城的陣容，僅右閘起用了攻力較強、近況絕佳的盧卡斯華斯基斯，然後球隊在控球時節奏很慢，防守時沒有用時下流行的前場逼搶，退回後半場盡量壓縮三線空間，此舉卻足以令拜仁上半場一籌莫展。

安察洛堤今仗採取低位防守，上半場令拜仁一籌莫展。（Getty Images）

皇馬在24分鐘更憑卻奧斯一記手術刀式直線妙傳，劏開了拜仁的防線，讓雲尼斯奧斯單刀射入，先開紀錄。這一個入球，首功當然歸功卻奧斯的傳球視野與技術，其次是雲尼斯奧斯的埋門十分冷靜，但不能忽略的是，安帥針對拜仁弱點的部署。

拜仁的南韓中堅金玟哉，制空力強，速度也不錯，控球傳送亦有一定造詣，但球商不算高，今場的防守大部分時間稱職，但偶爾出現的甩漏卻負出代價，例如所失的第一球，就是雲尼斯奧斯先快速退到中場，貌似迎球策應，金玟哉追出，但此時雲尼斯奧斯卻突然U-turn向前衝跑向禁區，金玟哉回身雖不算好慢，但要追到以速度見稱的雲尼斯奧斯卻是力有不逮。下半場雲尼斯奧斯有一次機會「照辦煮碗」，該巴西鋒將又來一個「折返跑」，金玟哉沒有學乖，又追出，亦同樣地回追不及，只是這次雲尼斯奧斯射門角度太窄，其射門被拜仁門將紐亞撲出。

拜仁今場兩次失波都與金玟哉有直接關係。（Getty Images）

皇馬在易邊後曾遭反超，但安帥還是針對金玟哉來下工夫，這次讓乖巧靈活的洛迪高突入禁區，而金玟哉卻鹵莽地絆跌該巴西快翼，結果雲尼斯奧斯操刀極刑得手，也令雙方打成2：2平手。

事實上，安察洛堤今仗針對着金玟哉來攻，戰術得宜，但拜仁主帥杜慈的應變也十分到位。拜仁上半場機會不多，因此杜慈半場即做兩個改動，其一是以拉菲爾古里路入替哥列斯卡，但他不是踢慣常的左閘，而直接取代哥列斯卡的防中位置，這樣做可以令干拉特賴馬（Konrad Laimer）踢回最擅長的「6號位」，而古里路也可以協助左路的組織。

梅開二度的雲尼斯奧斯獲選今場最佳球員。（Getty Images）

杜慈第二個變動更重要，就是將利萊辛尼及穆斯亞拿左右翼對調，此舉令皇馬一度未能適應，結果辛尼53分鐘於右路擺回大位勁射近柱入網扳平。4分鐘後，輪到調到左翼的穆斯亞拿發威，在左邊盤球突入禁區，結果遭華斯基斯絆跌，博得12碼；哈利卡尼射入，助拜仁閃電反超前2：1。

之後皇馬罕有地有點精神不集中，可是拜仁卻未藉此擴大比數，兩次角球攻勢都頂中目標，可是就是頂得太正，未竟全功，結果遭皇馬把握一次金玟哉犯錯而追平。

事實上，對比迎戰曼城的兩回合賽事，皇馬今場的發揮明顯有所不及，尤其主力比寧咸近乎隱形，全場竟然未有一次射門，更有10次丟失控球權，因此早在74分鐘便被安帥換走；拜仁卻未能把握好局，先取首回合，實屬放虎歸山，而下場杜慈是否仍派遣遭安帥看透的金玟哉上陣，相信是最值得思考的問題。