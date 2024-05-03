花劍世界盃香港站｜張家朗主場無緣八強　期待新組合出戰團體賽

花劍世界盃香港站，港隊的蔡俊彥與李逸朗首圈止步後，張家朗成為唯一的港隊代表。他於16強與意大利劍手菲臘比（Davide Filippi）爭晉級，惜以14：15飲恨無緣晉級。張家朗坦言狀態仍有改善的空間，更指在運動員生涯中，起跌在所難免。



張家朗近年甚少在比賽出現情緒，今日16強一戰多個爭議判決，令他甚為「勞氣」。（夏家朗攝）

花劍世界盃香港站｜張家朗不敵意大利劍手 主場8強出局

被列為5號種子的張家朗是焦點所在，吸引大批觀眾在其劍道附近觀戰。張家朗首圈未受太大壓力，以15：10擊敗韓國劍手Choi Minseo，次圈鬥英國19歲小將Jamie Cook，張家朗以15：13驚險獲勝，16強鬥意大利劍手菲臘比（Davide Filippi）。

面對世界排名第83的菲臘比，早段雙方互有領先，家朗中段稍稍拉開至7：4，但每次領先對手都追平，末段更遭反先11：12，家朗在落後12：14下連刺兩劍追平，可惜在最後一劍落敗，以14：15告負出局。

張家朗與教練Greg多次與裁判爭論。（夏家朗攝）

張家朗整場比賽幾次就進攻權誰屬與裁判理論，教練Gregory Koenig亦十分「勞氣」，情況尤以比賽末段更為嚴重，張家朗更是少有出現情緒。他賽後坦言，與裁判看法不一，不同裁判亦有不同判法，這些情況在場上經常發生。

除了判法上，張家朗直言近日狀態平平，「自己有嘅都100%畀晒出嚟」，但仍有改善空間：「華盛頓站大獎賽後放了短假，其後重回練習，感覺都不是太好，但運動員生涯就是有起有跌，不可能一直保持在高水平，都要接受，只好盡力去找解決方法再調整。」

花劍世界盃香港站｜蔡俊彥絕地追5分僅負 低潮中觀眾歡呼添信心

起起跌跌，張家朗坦言只好接受。（夏家朗攝）

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隊友蔡俊彥早前預告，港隊將以新組合出戰周六的團體賽，其後公布名單，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗合作出戰。張家朗希望新組合有新火花：「十分期待這個新組合，畢竟第一次以這個陣容出戰，雖然要時間磨合，但期待擦出火花，同時為未來的亞運、奧運準備，是否以這個陣容應戰。」

這個陣容中，李逸朗是唯一的新面孔，這名23歲港將在香港站正賽雖然不敵頭號種子伊肯（Nick Itkin），但他曾在都靈站大獎賽殺入16強。教練Gregory Koenig指李逸朗早已憑戰績說話：「Aaron（李逸朗）在過往的比賽已證明自己實力，他曾打入16強，又贏過世大運金牌，所以我揀選他出戰，希望明日有好成績。」不過，Greg指李逸朗不會出戰亞錦賽，而是派出崔浩然。

張家朗不敵意大利劍手無緣八強。（夏家朗攝）