花劍世界盃香港站5.1上演　港台免費直播　張家朗蔡俊彥披甲上陣

國際劍聯花劍世界盃首度落戶香港，「五一」勞動節假期（5月1日）起一連四日在亞洲國際博覽館上演，今次賽事吸引超過350名劍手來港參賽，張家朗﹑蔡俊彥﹑陳諾思等港將當然會主場出擊，與世界前列的劍手交手。



花劍世界盃香港站門票周五發售 一文睇清詳情+票價+購票方法 香港首度主辦花劍世界盃 港隊派60人出戰 眾將主場出戰感興奮

原定主辦男﹑女子花劍世界盃的墨西哥及德國放棄主辦，香港接過主辦權，首度走進世界盃分站的賽程。由5月1日至4日，一連四天在亞洲國際博覽館舉行香港站，亦是香港首個售票的劍擊賽事，其中3日賽事門票已完售。

若然未能親身入場，港台電視32將會直播周五﹑周六兩日賽事，分別在上午11時及上午9時起直播，另外11個商場同樣設有直播。

香港花劍隊成員出席記者會。（趙子晉攝）

作為東道主，港隊在男﹑女子花劍同樣派出最多的30名劍手，張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑陳諾思﹑鄭曉為等港隊代表悉數主場出戰，當中亦有不乏新一代劍手，包括早前在世青奪少年組個人銅牌的陸浚諾。

雖然巴黎奧運資格已經塵埃落定，但今季餘下分站及洲際錦標賽依然重要，不論團體賽及個人賽的成績，亦影響奧運時的種子排名，所以日本﹑法國﹑意大利﹑美國等8支獲得奧運資格的隊伍全數參加香港站。

花劍世界盃香港站前必須知道的三件事 一文睇清花劍簡單玩法

意大利等多個勁旅都會參加香港站，爭取更佳世界排名。（FIE圖片）

翻看香港站的參賽名單，男子花劍世界前20名的劍手全數參賽，當中包括世界第一伊肯（Nick Itkin）﹑應屆世界冠軍﹑意大利的馬連尼（Tommaso Marini）﹑埃及劍手咸沙（Mohamed Hamza）﹑拿霍特（Enzo Lefort）等。女子花劍方面，捲入禁藥風波的法國劍手戴巴絲（Ysaora Thibus），是世界前20唯一缺席的劍手。，而獲得奧運席位的張家朗及陳諾思同樣要全力搶分。

女子花劍世界前十：

+ 5

男子花劍世界前十：

+ 5

花劍世界盃香港站



地點：亞洲國際博覽館

日期：2024年5月1至5月4日

票價：200港元

直播：港台電視32（5月3﹑4日）

商場直播：新城市廣場一樓、形點二樓、新世紀廣場 港鐵、新都會廣場四樓、荃灣廣場地下、Wwwtc Mall 銅鑼灣、觀塘APM、大埔超級城、柴灣新翠商場、元朗廣場、荃新天地



花劍世界盃香港站香港劍手名單



男子花劍：

陳建雄﹑張家朗﹑張小倫﹑蔡俊彥﹑崔浩然﹑蔡子樂﹑何承謙﹑何承灃﹑甘卓桁﹑林浩朗﹑劉晉延﹑李逸朗﹑梁千雨﹑梁鍵熙﹑陸浚諾﹑麥朗圖﹑吳諾弘﹑汪慶嶸﹑楊子加﹑原子舜﹑蔣翱駿﹑招文韜﹑朱瀚霖﹑柯俊而﹑王哲﹑何俊樂﹑林亮霆﹑潘遨雲﹑許皓竣﹑梁國風



女子花劍：

陳諾思﹑鄭曉為﹑莊韻諺﹑樊寶懿﹑關渝澄﹑林曉晴﹑梁雅蕾﹑李芷瑤﹑廖愷翹﹑龍卓盈﹑麥朗晴﹑文銥澄﹑黃諾頤﹑黃純一﹑黃紀瑤﹑王雋穎﹑符妤名﹑吳佳蔚﹑馬靖喬﹑黎熙晴﹑李智穎﹑周靖﹑張迪詩﹑馬郁晗﹑吳藹姮﹑李靜媚﹑方海桐﹑劉娉娉﹑陳可悠﹑林希楠

