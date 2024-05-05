英超｜曼城大炒狼隊5：1　夏蘭特首度「大四喜」

英超週六（4日）尾場，爭取四連霸的曼城主場出戰，在佔盡優勢的情況下，最終以 5：1輕鬆擊敗狼隊，保持爭標希望。



曼城一開波就主動搶攻，戰至12分鐘就打開紀錄，克羅地亞後衛加華度爾（Joško Gvardiol）在狼隊禁區內起腳時遭侵犯，球證直指十二碼，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）操刀射入領先1：0。

狼隊雖嘗試反撲，但後防戰至34分鐘再失第二球。夏蘭特接應中場洛迪卡斯簡迪（Rodri）右路傳中，輕鬆頂入遠柱，梅開二度，亦為他在爭取英超神射手之路擴大優勢。

曼城在上半場尾段將比數改寫成3：0，夏蘭特大步推入禁區時遭踢跌，球證經VAR審視後判十二碼，夏蘭特射入今仗第三球，半場已經上演帽子戲法。

夏蘭特在狼隊身上轟入四球，除了協助曼城主場取得大勝外，自己在爭奪神射手進一步拋離其他球員。（Reuters）

狼隊在換邊後52分鐘憑韓國前鋒黃喜燦打破光蛋，惟夏蘭特在一分鐘之後轟入第四球，再將比數擴至4：1，亦是他首度在英超「大四喜」。

曼城之後在下半場後段雖然換走夏蘭特，入替他的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）隨即取得入球，比數改寫成5：1。

贏波的曼城以82分排第二，以一分落後同日較早時擊敗般尼茅夫的阿仙奴，但比對方少踢一場。曼城未來三場分別作客富咸及熱刺，煞科戰主場對韋斯咸。阿仙奴則需要對曼聯及愛華頓。