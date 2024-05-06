港超聯︱伍健認傑志引錯援　正處理金信煜問題：如成日道歉會好攰

港超聯班霸傑志今季聯賽表現失色，有球迷要求球會為引入韓援金信煜而道歉，會長伍健繼早前在社交媒體上親自回應後，今（6日）再表達球會立場。



傑志去年簽入前韓國國腳金信煜，雙方簽約至2026年，但該中鋒加盟至今表現乏陳，今季暫僅上陣4場，最後一次更已是1月20日，即已超過4個月沒有正式比賽。

日前有球迷在社交網絡群組中發言，表示希望傑志管理層為「錯判簽下金信煜令傑今季失敗，士氣低落」而道歉，終獲傑志會長伍健親自回應，更表明責任在他自己身上，「金信煜係我簽嘅，要唔要我同你道歉？」

金信煜今季只曾上陣4場。（資料圖片）

伍健今日現身菁英盃決賽記招，承認即使數字上仍有望贏得聯賽錦標，但「我心目中就輸咗」。他表示搞波多年縱「贏多輸少」，但球會總有起跌，並認為今季關鍵在於季初引援工作，在「隔山買牛」下，外援表現不似預期。

伍健表示球會正處理有關金信煜的問題。（袁志浩攝）

「花無百日好，搵錯人同輸聯賽一樣，最重要是如何改正，如果成日道歉會好攰。」他稱球會難免會做錯決定，但外人見到的往往只是冰山一角，「我們花很多昤間、工作去不斷改正，有關今季或下季的都要處理中，不會只坐定定、放棄今季去想下季。」

球迷最關心的金信煜去留問題，伍健沒有正面回應，他強調金信煜在球會「雷達」中的重要事件，現階段無任何公布，「不是還沒有處理（這問題），而是處理當中，因牽涉合同、法律及醫療等，需要時間。」