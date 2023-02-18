港超聯︱金信煜演傑志處子戰　丹恩奴域絕殺流浪：我仲有貨交

前韓國國腳金信煜終於為傑志披甲，周六（18日）上演港超地標戰，不過此子後備登場30分鐘未有取得入球，「藍鳥」仍要靠另一中鋒丹恩奴域搏得12碼兼親自操刀得手，2：1絕殺標準流浪。



聯賽8連勝的傑志終為前韓國國腳金信煜完成註冊，但他今場與另一新兵羅素先列後備。流浪在防線重心基藍馬受傷、林衍廷停賽下，仍收起近6場入6球的日援神田夢實。

「藍鳥」早段搶攻創造不少威脅，但流浪後防踢得簡單，時常大腳解圍，上半場少有犯錯，更頻頻反擊。傑志38分鐘終有收穫，伊高沙托尼右路從兩名守衛中突破，再傳至遠柱的明加索夫撞入成1：0。

明加索夫上半場接應伊高沙托尼傳中撞入。（袁志浩攝）

換邊後踢到55分鐘，羅拔圖因頭部受傷離場治理，傑志右閘出現空位，流浪把握多踢一人優勢，憑余在言頂入追近至1：1；也成為除理文外，於聯賽唯一能攻破傑志大門的球隊。

流浪一度憑余在言的入球追平。（袁志浩攝）

金信煜後備演地標

「藍鳥」隨即換入身高1.97米的長人金信煜，夥拍丹恩奴域組成「前韓職神射手」組合，他入場後分別與數名隊友交流，討論如何組織攻勢。

金信煜此時成為傑志最前點，由稍為後退一格的丹恩奴域支援，卻反而打亂了球隊進攻——過於集中在這位韓援身上，如伊高沙托尼不斷盲目傳中，質素卻欠佳，無法形成埋門機會。

金信煜後備登場，上演在香港聯賽的地標戰。（袁志浩攝）

直至尾段傑志終於見起色，84分鐘，金信煜頭槌二傳，丹恩奴域小禁區內射中楣。兩人不時配合之餘，金信煜於89分鐘也錄得首個攻門，頭槌頂彈地波被救出。

踏入補時階段出現全場轉捩點，盧均宜被指從後推跌丹恩奴域，球證判罰十二碼，丹恩奴域輕鬆射入，結果傑志險勝2：1，重上榜首，拋離第二位的理文3分。

丹恩奴域為傑志絕殺流浪。（袁志浩攝）

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丹恩奴域絕殺流浪：為緊湊的賽事而高興

賽後球證離場之際，有流浪職員上前投訴判決不公，而班主莫耀強亦拍掌「致意」。不過，「得益者」丹恩奴域認為不在場上的人沒有清楚看到事發經過，強調當時「絕對是十二碼」。

他稱讚流浪全隊表現出色，尤其是防守時的「犧牲精神」。「我們全場都出盡力，很高興香港足球有這麼緊湊的比賽，對香港足球、球迷而言，這是好事。」

丹恩奴域用入球證明自己仍有貨交。（袁志浩攝）

面隊金信煜加入後的隊內競爭，丹恩奴域以絕殺入球證明自己，「很開心全隊仍相信我，而我仍有貨交」。他有信心金信煜只要恢復最佳狀態，絕對會是位危險的射手，「未來誰踢正選、如何踢，這是教練的決定，最重要是我們贏波。」

對於金信煜與丹恩奴域同時上陣，傑志主教練朱志光則這樣回應，「他們兩個都高大，很難做太多跑動；但對手有可能會失去防守的焦點，情急下就會犯規，有好有壞。」

金信煜完場後於場邊加操。（袁志浩攝）

金信煜：仍需時適應

至於完場後仍自發加操的金信煜，獲不少球迷索取簽名跟合照，也有人高呼韓語「Oppa」及「我愛你」等。

這位34歲中鋒坦言，自己狀態僅得五成，「今場踢得很艱難，表現絕對不完美。我對上一次正式比賽是去年11月初，我需要時間重拾比賽感覺；也要適應真草場，始終傑志中心是人造草場。」

然而金信煜沒有為地標戰「食白果」而感失望，「我沒有預計過會入波，慶幸隊友都有很好的表現，我們也獲勝了。」