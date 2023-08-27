港超聯︱傑志大炒港會　金信煜11分鐘戴帽　主帥：爛船都有三斤釘

傑志有傳將簽入34歲前奧地利國家隊射手贊沙（Jakob Jantscher），上季加盟後表現不似預期的韓國中鋒金信煜今（27）日對港會擔正，被視為是他證明自己的「最後機會」。

結果金信煜上半場11分鐘內個人連入三球，助球隊大勝8：0。



「藍鳥」今場正選輪換超過半隊，兩名新援守將丹卓斯基跟奧拿斯都不在名單之上，改派金信煜踢正箭頭。

至於首輪輪空的港會，門將費查離港處理事務缺陣，改由在港會效力過多年的馬浩龍把關，卻沒有後備守門員。港會同時派出劉學銘、江展民等新兵，傑志借將白星馳今場亦倒戈。

金信煜打破半季入球荒。（袁志浩攝）

金信煜破入球荒 11分鐘內連入三球

金信煜自今年2月加盟，在今仗之前7次（3場港超聯、3場菁英盃、1場足總盃）為「藍鳥」於正式比賽上陣共279分鐘，都沒有取得入球。

這位射手此役開賽14分鐘便打破「入球荒」，接應伊高沙托尼右路傳中，門前瞓身剷射破網。他立即雙腳跪地、雙手指向天上慶祝，並逐一與隊友擁抱，現場傑志擁躉也高呼「Wookie」向他送上支持。

金信煜入球後跪地慶祝。（袁志浩攝）

傑志兩分鐘後由陳俊樂近門加一腳領先至2：0；21分鐘，明加索夫左路斬入中路，金信煜在對手力壓下向後頂，皮球笠過馬浩龍入網。這位前韓國國腳3分鐘後獲隊友米基爾讓出操刀十二碼的機會，結果再入一球，個人在11分鐘內上演「帽子戲法」。

「藍鳥」之後再憑明加索夫與米基爾各入一球，只花30分鐘就大幅拋離至6：0，追平理文去季對香港U23時創下、港超年代上半場的最大比數紀錄。不過傑志換邊後「收油」，僅憑伊高沙托尼及白星馳的烏龍波將比數改寫至8：0。

基奧客串把關，他指自己從未做過守門員，事前也沒有練習過，感謝隊友幫忙，才能零失球。（袁志浩攝）

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基奧客串把關零失球

港會守門員馬浩龍74分鐘受傷，在沒有替補下由中鋒基奧客串把關，他先後撲出金信煜與陳晉一的近射，加上傑志錯失機會，結果在約20分鐘的比賽時間內保持清白之身。

「藍鳥」最終贏8：0，兩戰全勝，以較佳得失球差壓過同分的南區升上榜首。金信煜就與同日一樣以8：0大破深水埗的流浪前鋒伊巴謙、劉智樂，憑3個入球並列港超射手榜首。

金信煜領取最佳球員獎項時未見笑容。（袁志浩攝）

金信煜行山鍛鍊腳踝 朱志光：爛船都有三斤釘

傑志主教練朱志光認為，金信煜今場表現不能作準，仍會繼續觀察其比賽狀態，「他距離打亞冠的水平仍有落差，仍未達到我對他的要求。」不過，他承諾這位中鋒會再有機會展現自己，「他爛船都有三斤釘，每名外援都會輪流得到機會，是公平的。」

金信煜賽後拿走比賽皮球紀念，同時獲頒今仗最佳球員，領獎時卻未見笑容。他感激教練、隊友與球迷們的等待，「我也等了這個入球很久。多謝隊友造就我，才能夠攻入三球。」

踢足全場的金信煜，受訪時仍滿頭大汗，他坦言來港後這半年絕不易過，承認自己的弱點在腳踝，適應人造草的訓練場地十分艱難，「我知道自己要克服，所以放假時我大約行了20次山去鍛煉，現在一切都變好，但只是開始，我會繼續入球及交出表現。」

盛傳傑志將簽入前奧地利國腳前鋒贊沙（Jakob Jantscher，左）（Getty Images）

朱志光表示，新前鋒加盟消息仍待球會落實及公布，而金信煜對於其地位會否受到威脅，則如此回應。「我已經踏入生涯尾聲，可能是最後3至4年了，所以我很有耐性，即使上陣時間少，我也可以支持隊友；若派我落場，我就會盡力做到最好。」