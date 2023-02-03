港超聯︱傑志金信煜因亞冠一拍即合　伍健否認開出港超史上最高薪

前韓國國腳金信煜加盟傑志，原來源於雙方都希望達成高難度目標，一拍即合。金信煜指傑志希望贏亞冠、成為亞洲最佳；「藍鳥」會長伍健就指對方想打破亞冠入球紀錄，強調他不是為賺錢而來，否認此子「港超史上最高薪」的傳聞。



金信煜周五（3日）參與公開操練予傳媒拍攝，他僅在熱身、馬騮搶球、小組猜傳環節跟大隊，之後就獲安排獨自訓練球感與射門。

然而金信煜跟最佳狀態仍有一段距離，逼搶時速度一般，射門命中率跟力度也被跟操的安永佳比下去，主教練朱志光透露，預計此子下周日（5日）對深水埗時不會披甲。

金信煜未有隨大隊訓練戰術，獲安排跟安永佳在另一球場練習射門。（袁志浩攝）

金信煜加盟原因：望三季打破亞冠入球紀錄

金信煜在練習後受訪，坦言雖然獲韓國球會開出聘約，但始終仍心儀香港球會，「我跟Ken（傑志會長伍健）討論時，他告訴我球會的抱負，這很打動我。他希望帶領傑志成為亞洲最佳，想贏得亞冠，我相信這非不可能。」

伍健卻透露，金信煜加盟自有其目標，而且難度一樣高，「他（金信煜）想成為亞冠史上入球最多的球員，認為需要3年半去完成，而我們又想他在這裡達到此成就，因此一拍即合。」金信煜暫在在亞冠攻入20球，落後紀錄保持者、隊友丹恩奴域23球。

金信煜目標是在三季內成為亞冠史上最多入球的球員。（袁志浩攝）

伍健澄清金信煜非港超歷來最高薪

另外，伍健又否認對方薪金是港超歷來最高，強調對方不是為賺錢而來。「當然不是（港超史上最高薪），那是假消息。我們談的是足球計劃，不是金錢計劃。」

「我只能說他的人工屬隊內正常球員的範圍內，也許他之前人工高，不代表現在也高；價錢是我們認為合適又負擔得起的。」他也表示，新兵「陸續有來，唔止一個」。

金信煜狀態跟頂峰時仍有一段距離。（袁志浩攝）

深信香港非生涯終站：場上證明自己

金信煜到埗僅數天，仍在認識香港和本地足球，但他相信有隊友跟同鄉幫忙，可盡快適應。「大家告訴我這不是易事，但球會很尊重我，我會專心踢波，分享兩奪亞冠的經驗，在場上證明自己，並回報球隊的信任。」

「隊友的質素都很不錯，尤其是丹恩是我小時候的偶像，能與他同隊是榮幸，很期待跟他一起比賽。」他又稱正為小孩找學校，未來會帶同家人來港。

金信煜練習時射門偏離目標，十分懊惱。（袁志浩攝）

長達3年半的合約在港超算少見，加上金信煜在約滿時將屆38歲，伍健卻不擔心：「丹恩也41歲了。」

而金信煜不認為香會是自己生涯的最後一站，「我不知道，當在到新加坡落班時，也以為是終點了。」他亦不排除自己有機會重返韓國國家隊，「我沒有從代表隊退役，只要我在港超及亞冠有好表現，他們徵召我的話，我仍可以上陣。」