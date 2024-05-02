夏日運動好去處｜全港桌球室精選推介　康文署最抵最平每小時30元

夏日炎炎，香港高溫環下，在戶外運動不是人人都受得住。《01體育》為大家介紹一些能在室內做運動的指南及攻略，讓大家能在這個夏天，暫時遠離電子產品之餘，也能清涼地享受運動樂趣。

這一篇為大家介紹桌球，此運動在香港並不罕見，「神奇小子」傅家俊及「四眼Cue后」吳安儀都是在國際享負盛名的著名運動員。



「四眼Cue后」吳安儀是在國際享負盛名的桌球運動員。（資料圖片/李澤彤攝）

如果想靠運動減肥，桌球的效率並不理想，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人打美式或英式桌球，每小時僅消耗約240卡路里，較步行的257卡路里還要少。雖然如此，桌球在香港仍甚受歡迎。

消脂效果縱強差人意，但桌球入場門檻不高，尤其是更簡單易玩的美式桌球，趁食飯、飲酒之餘跟朋友一起打幾局，不失為一項有趣夏日消閒活動。

美式桌球更適合入門及休閒。（康文署）

實惠之選：康文署桌球室

近年香港政府亦開始推動桌球，康文署轄下便有價格較低廉的桌球室可供租用，當中大多更是較易上手的美式桌球，初學者若有興趣，可先從此入手。

康文署官網

康文署桌球室一覽

香港島



士美非路體育館

香港堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓

2855 7321



渣華道體育館

香港北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓

2516 9415



香港仔網球及壁球中心

香港香港仔海傍道1號

2553 6130



鴨脷洲體育館

香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1-4樓

2554 0832



九龍



何文田體育館

九龍何文田忠義街1號

2762 7837



順利邨體育館（唯一英式與美式球桌兼備康文署場地）

九龍觀塘順利邨道33號

2951 4136



鯉魚門體育館

九龍油塘鯉魚門市政大廈2樓至5樓

2349 3954



新界



保榮路體育館

新界上水百和路19號

2639 2979



保榮路體育館

新界上水百和路19號

2639 2979



和興體育館

新界粉嶺和鳴里8號

2669 7057



沙田賽馬會公眾壁球場

新界沙田源禾路12號

2604 7647



全港有11間桌球室有美式桌球檯，英式桌球則只有觀塘的順利邨體育館。（康文署）

目前共有11間有美式桌球檯的桌球室，英式桌球則只有觀塘的順利邨體育館。美式桌球收費為每小時30元，英式桌球每小時42元，全日制學生及60歲或以上長者在任何時段均享有半價優惠，也就是美式每小時15元、英式每小時21元，價格相當實惠。

親子之選：兒童桌球學校

如果想親子同樂，或者想讓孩子自小便接受專業訓練，香港桌球名將傅家俊其實在2020年與朋友合作開設兒童桌球學校，並設有兒童專用球枱。地點位於近年成為親子樂好去處的荃灣愉景新城商場。

Master Snooker Kingdom官網

著名香港桌球運動員傅家俊，與朋友合作開返兒童桌球學校。（官網圖片）

香港48間持牌桌球館

康文署資料顯示，全港有48間持牌桌球館，也就是俗稱的「波樓」，包括港島區8間，九龍區26間，新界區14間，基本上遍佈各區，十分方便。

政府為向年輕人推廣桌球運動，去年10月便打算修例，將進入桌球館的年齡限制由16歲以下，放寬至8歲以下，對青少年進入桌球館的限制時間，也由晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時。

待修例落實，若想親子同樂，又或是與親戚好友等一同遊玩，便會方便得多。

康文署48間持牌桌球館名單

排隊等食壽司消磨時間推介

傳奇桌球會 Legend Snooker Club 荔枝角店

地址： 長沙灣長沙灣道680號麗新商業中心B2-B15

電話號碼：2744 0800

筆者最近到此，是因為要排隊等吃壽司。（傳奇桌球會Facebook）

對很多人來說，做一項活動首先是需要一個理由。筆者近年再去這間桌球館，便是因為附近有一間著名壽司連鎖店，當時跟友人拿到籌後預計要等一至兩個小時，便選擇前往這裏消磨時間。

這裏價錢跟大部分「波樓」差不多，但環境在同區來說算比較乾淨，而且也有美式桌球檯，適合水平不同的一大班朋友一同前往。而且地點鄰近地鐵站之餘，附近的荔枝角道也有很多巴士站，交通十分方便。

市區交通方便之選

遠東桌球會 Far East Snooker

地址： 旺角洗衣街39號金雞廣場5樓

電話號碼：2374 2888

「金雞」是不少桌球愛好者耳熟能詳的地方。（遠東桌球會Facebook）

位於旺角的金雞廣場，由於有開設網吧及桌球室，相信是不少人過去曾流連之地。其中遠東桌球室算是較多人前往的「波樓」，此處還不時推出各種優惠，價格亦不算貴。

桌球愛好者練習熱門地

屯門名將桌球城

地址：屯門井財街19號嘉熙大廈地庫地下

電話號碼：2458 2480

屯門名將近紅橋，是當地不少桌球愛好者常去地方。（屯門名將桌球城Facebook）

不少人對「波樓」印象較差，認為人流複雜及烏煙瘴氣，無可否認地香港仍有一定數量桌球室有相關問題，這間則算是「過度期」的場所。

整體而言，此處桌球氣氛濃厚，能見到不少人在此專心獨自練習，又會不時舉辦比賽。關連集團除在最高峰時邀請過本港著名球手傅家俊外，更曾請來「黃金左手」馬克威廉斯（Mark J Williams）、羅拔臣（Neil Robertson）及李爾（Stephen Lee）等名將，可見老闆對桌球熱愛。