桌球世錦賽｜奧蘇利雲爆冷負冰咸出局　一舉動獲大讚具體育精神

桌球世錦賽八強階段,出現多場爆冷。希堅斯(John Higgins)、特林普(Judd Trump)、麥佳亞(Stephen Maguire)都遺憾出局,世界排名第1的奧蘇利雲( Ronnie O'Sullivan)與冰咸(Stuart Bingham )激戰23局後,亦以10:13落敗被淘汰,無緣捧起個人第8次世錦賽冠軍。



奧蘇利雲爆冷負冰咸出局。(Getty Images)

今屆世錦賽不少頂級球手都在初段遭淘汰,戰至8強階段,世界前10球手便只剩下第1的奧蘇利雲及第2的特林普。排名第13的「巫師」希堅斯和第28的麥佳亞,也在此輪不敵排名較低的對手出局。

力爭第8次世錦賽冠軍的奧蘇利雲,今仗對手為排名第29的冰咸。兩人過去23次交手,奧蘇贏出其中18場,佔據絕對優勢,賽前冰咸也稱對方為世界最出色球手,認為有95%觀眾都會支持「火箭」。

不過此戰雙方卻大部分時間平分秋色,第一階段以4:4結束後,第二階段又打成8:8。雖然奧蘇利雲在第17局轟出一Cue 136度,但冰咸未有自亂陣腳,打至10:10平手後,連贏三局勝出比賽。

雖然「火箭」往績佔絕對優勢,但雙方前兩段賽況平分秋色。(Getty Images)

認為黑波擺位偏差有利自己 奧蘇放棄打入紅波

第12局時出現過一段小插曲,當時奧蘇打入黑波後,女球證Desislava Bozhilova將其復位,但「火箭」認為黑波位置有偏差,會讓他輕易打入目標紅波。雖然對手冰咸毫不在意,但球證多次重新擺位後,奧蘇仍不滿意。

最終擾攘約4分半鐘後,奧蘇利雲打出「Safe波」,現場隨即響起一片熱烈掌聲。

奧蘇因此輸掉該局,著名球手「墨爾本機器」尼爾羅拔臣(Neil Robertson)為此驚嘆不已:「那一球他能打入紅波,但仍然打出『Safe波』,令人難以置信。這可能是我在所有運動比賽中,見到過最有體育精神的舉動,此前我從未見過這樣的事情。」

「火箭」賽後亦談及此事:「老實說,我認為有些球證偏幫我(got it in for me),所以我只是想證明她錯了。」他續指之後擊球感覺變得糟糕,但當時只想證明這一點。「我不渴望以該種方式贏波,所以堅持原則後,夜晚我也能睡個好覺。」

奧蘇與球證就黑波擺位的爭論,成為今場比賽焦點之一。(路透社)

這名48歲球手對八強出局亦表現得相當豁達:「我很享受今次世錦賽,我開始將重心放在打波上面,那比一切都重要。比賽及勝負對我無關重要,我只想享受比賽。」他又稱讚冰咸今仗表現出色,值得這場勝利。

冰咸曾在2015年世錦賽以13:9擊敗奧蘇,剛巧當時亦是八強,且他在該屆最後奪得冠軍。冰咸今仗勝出後,形容比賽精彩得難以置信,「即使落後時,我亦享受當中每一秒」。

冰咸擊敗奧蘇後,表示享受今場比賽的每一秒。(Getty Images)

目前4強球手分別為冰咸、威爾遜(Kyren Wilson)、基拔(David Gilbert)及鍾斯(Jak Jones),除威爾遜外,另外三人都由外圍賽打入正賽,這也是1977年至今,首次有三名外圍賽選手進入世錦賽4強。

此外,奧蘇利雲出局後,世界第一的寶座亦移交至馬克艾倫(Mark Allen)手中,不過相信「火箭」本人對此應該不太在意。