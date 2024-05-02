桌球世錦賽｜奧蘇利雲爆冷負冰咸出局　一舉動獲大讚具體育精神

桌球世錦賽八強階段，出現多場爆冷。希堅斯（John Higgins）、特林普（Judd Trump）、麥佳亞（Stephen Maguire）都遺憾出局，世界排名第1的奧蘇利雲（ Ronnie O'Sullivan）與冰咸（Stuart Bingham ）激戰23局後，亦以10：13落敗被淘汰，無緣捧起個人第8次世錦賽冠軍。



奧蘇利雲爆冷負冰咸出局。（Getty Images）

今屆世錦賽不少頂級球手都在初段遭淘汰，戰至8強階段，世界前10球手便只剩下第1的奧蘇利雲及第2的特林普。排名第13的「巫師」希堅斯和第28的麥佳亞，也在此輪不敵排名較低的對手出局。

力爭第8次世錦賽冠軍的奧蘇利雲，今仗對手為排名第29的冰咸。兩人過去23次交手，奧蘇贏出其中18場，佔據絕對優勢，賽前冰咸也稱對方為世界最出色球手，認為有95%觀眾都會支持「火箭」。

不過此戰雙方卻大部分時間平分秋色，第一階段以4：4結束後，第二階段又打成8：8。雖然奧蘇利雲在第17局轟出一Cue 136度，但冰咸未有自亂陣腳，打至10：10平手後，連贏三局勝出比賽。

雖然「火箭」往績佔絕對優勢，但雙方前兩段賽況平分秋色。（Getty Images）

認為黑波擺位偏差有利自己 奧蘇放棄打入紅波

第12局時出現過一段小插曲，當時奧蘇打入黑波後，女球證Desislava Bozhilova將其復位，但「火箭」認為黑波位置有偏差，會讓他輕易打入目標紅波。雖然對手冰咸毫不在意，但球證多次重新擺位後，奧蘇仍不滿意。

最終擾攘約4分半鐘後，奧蘇利雲打出「Safe波」，現場隨即響起一片熱烈掌聲。

奧蘇因此輸掉該局，著名球手「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）為此驚嘆不已：「那一球他能打入紅波，但仍然打出『Safe波』，令人難以置信。這可能是我在所有運動比賽中，見到過最有體育精神的舉動，此前我從未見過這樣的事情。」

「火箭」賽後亦談及此事：「老實說，我認為有些球證偏幫我（got it in for me），所以我只是想證明她錯了。」他續指之後擊球感覺變得糟糕，但當時只想證明這一點。「我不渴望以該種方式贏波，所以堅持原則後，夜晚我也能睡個好覺。」

奧蘇與球證就黑波擺位的爭論，成為今場比賽焦點之一。（路透社）

這名48歲球手對八強出局亦表現得相當豁達：「我很享受今次世錦賽，我開始將重心放在打波上面，那比一切都重要。比賽及勝負對我無關重要，我只想享受比賽。」他又稱讚冰咸今仗表現出色，值得這場勝利。

冰咸曾在2015年世錦賽以13：9擊敗奧蘇，剛巧當時亦是八強，且他在該屆最後奪得冠軍。冰咸今仗勝出後，形容比賽精彩得難以置信，「即使落後時，我亦享受當中每一秒」。

冰咸擊敗奧蘇後，表示享受今場比賽的每一秒。（Getty Images）

目前4強球手分別為冰咸、威爾遜（Kyren Wilson）、基拔（David Gilbert）及鍾斯（Jak Jones），除威爾遜外，另外三人都由外圍賽打入正賽，這也是1977年至今，首次有三名外圍賽選手進入世錦賽4強。

此外，奧蘇利雲出局後，世界第一的寶座亦移交至馬克艾倫（Mark Allen）手中，不過相信「火箭」本人對此應該不太在意。