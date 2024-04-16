桌球｜奧蘇利雲建議換世錦賽場地　「沙特阿拉伯和中國會很好」

桌球天王「火箭」奧蘇利雲不時語出驚人，他最近接受英國《太陽報》訪問，表示桌球世界錦標賽（World Snooker Championship，簡稱世錦賽）應該改變場地，例如沙特阿拉伯或是中國，引來不少爭議。



自1977年起，世錦賽一直在英國謝菲爾德的克魯西布劇院（Crucible Theatre）舉行，合約會持續到2027年，該地可說是見證現代桌球的發展歷史。

奧蘇利雲過去7次贏得世錦賽冠軍，場地均為克魯西布劇院。（Getty Images）

不過奧蘇利雲向《太陽報》表示，他並不喜歡這個場地：「我認為離開謝菲爾德是明智選擇。那裏仍能舉辦比賽，但不是為期17天的世錦賽。」他將世錦賽形容是「一個巨大的馬戲團」（a massive circus），認為需要更大的空間來容納觀眾。

「我認為沙特阿拉伯很好，他們有資源，將會做得很好。」奧蘇利雲近年常到中國參加表演賽，他亦提到可以在中國舉辦，但應該在上海、深圳或廣州這樣的大城市。「他們會將比賽安排妥當，會有禮賓車、美食、豪華的酒店。他們會支付這一切費用，賽事獎金也會是天文數字。」

克魯西布劇院場地只能容納980名觀眾，近年也被質疑過不足以舉辦世錦賽這樣的大型賽事。奧蘇利雲抱怨當地交通情況，指今年不會開車前往，還要提早一小時出門。

奧蘇利雲直斥克魯西布劇院條件不佳。（Getty Images）

「要出入謝菲爾德簡直是場噩夢，當地單向行車，但你會遇到道路施工。你不會在上海有同樣體驗：會有一輛禮賓車接送，道路會被封閉，有10名保安護送，然後有練習球桌和美食。你能將所有時間奉獻給球迷，因為你不會有壓力和麻煩。」

特林普（Judd Trump）在2022年也曾認為克魯西布劇院規模太小：「在這個年代，你需要有歡待貴賓的待遇，就像溫布頓網球公開賽、高爾夫賽事或F1賽車那樣。你不會預期碧咸這樣的人（在世錦賽）出現，或是坐在觀眾席裏吧？克魯西布劇院實在無法歡待貴賓。」

不過沙比（Mark Selby）就持相反意見：「希望未來幾年都會在這裏舉辦世錦賽，我知道卡塔爾可能會成為新場地，但克魯西布劇院非常特別，你會在那裏感到全身顫抖，沒有其他地方能夠做到，這就是它獨特之處。」

沙比不希望世錦賽會移師其他地方。（Getty Images）

加利威爾遜（Gary Wilson）亦強烈反對，他認為此舉會毀掉世錦賽的聲譽及歷史，還有很多跟其相關的事情，「就像溫網不在溫布頓，而是在其他地方舉行一樣」。

他續稱自己想像中理想的做法，是在原址將場館重建，讓它能容納2000或2500人，「我喜歡這裏的一切，唯一問題是其大小。如果無法用重建方式使其增大，另一做法是在謝菲爾德其他地方建造一個不同的克魯西布劇院，但我認為很難找到像現在這樣具有標誌性的地方。」

加利威爾遜認為改到其他地方舉行，會毀掉世錦賽的歷史。（Getty Images）

加利威爾遜表示，他很想看到一個克魯西布劇院的複製品，「只是規模更大一些，或者說是一個加強版的克魯西布劇院」。