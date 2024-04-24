吳安儀代桌球發聲　望改被體院降格命運：很可惜︱傑出運動員選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周三（24日）晚於香港會議展覽中心舉行，「四眼cue后」吳安儀當選「傑出運動員」，她在台上代表桌球界說了一番話。



「四眼cue后」吳安儀當選「傑出運動員」，她在台上代表桌球界說了一番話。（袁志浩攝）

吳安儀為桌球發聲：「不應是參與亞運、奧運的才是運動」

吳安儀自2009年起已第11次當選「傑出運動員」，次數屬現役運動員中最多，然而她在台上流露的並非全然是喜悅，「很珍惜每次站上台的時間，因為不知道還有沒有下一次。」

桌球項目因在2010年至2030年內未能最少參與3屆亞運或奧運，本來在去年4月開始，按照「精英體育資助制度」被政府從「A級」降格至「B級」精英項目，但在疫情及杭州亞運延期下，當局決定對體院精英項目評核限期推遲兩年，令桌球得以「續命」至2025年3月31日。

吳安儀把握在發言機會向台下官員喊話，希望可以為桌球改變命運，「之前有位小朋友把我畫成『我的志願』，希望傅家俊與吳安儀在未來，能成為更多小朋友的選擇。桌球從不是主流，但近來成績好又普及化，其實桌球不需要花很多錢。」她認為新體育專員黃德森也曾是運動員，希望對方能了解運動員的想法，「以往訂下的準則是否適合現時？運動應該多元化，不應是參與亞運、奧運的才是運動。」

吳安儀把握在發言機會向台下官員喊話，希望可以為桌球改變命運。（袁志浩攝）

除了吳安儀與傅家俊兩位廣為人知的桌球手，張家瑋及鄭宇喬今年初也在國際桌球總會（IBSF）世界錦標賽隊際賽贏得金牌，當中張家瑋更獲得2024/25及2025/26兩季的世界職業巡迴賽參賽資格，成為第4位踏足職業舞台的香港男將。

港府去年10月也開始放寬桌球室的年齡限制，2030年多哈亞運也設有桌球項目，吳安儀更表示，聽聞在國內逐漸流行的「中式8球」或會成為2032年澳洲布里斯班奧運其中一個新項目，質疑在眾多正面消息下，是否真的要就此放棄桌球，「在這一刻離開（體院「A級」精英項目）的話會很可惜，希望有轉機。」

若桌球最終真的被「降格」，相關資助金額或最多減少8成，對吳安儀個人而言，即使來年有機會獲得兩季的世界職業巡迴賽參賽資格，影響也十分大，「桌球生涯可以很長，我想做的仍有很多，但不知還可去到多少個比賽。現時有點迷茫，不是我想提早退役，而是被逼要思考未來，計劃一下是否有其他發展。」