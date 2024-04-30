桌球熱話｜奧蘇利雲晉世錦賽八強　稱每日斷食近十六小時愛吃粵菜

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以13：7擊敗戴爾（Ryan Day），晉身桌球世界錦標賽（World Snooker Championship，簡稱世錦賽）八強。近期這位桌球名將言論持續引起討論，包括批評世錦賽場地克魯西布劇院（Crucible Theatre），認為該到沙特或中國舉行等等。

他日前回應時，懶理外界指控，表示「在哪裏受重視，就會去哪裏」；今次晉級後，「火箭」又透露最近為世錦賽改變飲食習慣，會斷食大半日後，吃上一頓喜愛的粵菜。



「火箭」晉級世錦賽八強，力爭歷史性第八次封王。（Getty Images）

奧蘇利雲今仗首局便「起Break」打出一棒123度，戴爾曾頑強抵抗，但「火箭」在領先至6：4時，再連取4局將比數拉開，最終順利以13：7晉級。

這名球手近年經常「說好沙特故事」，又與該國簽下合作協議，承諾將在未來3年出席所有在沙特舉行的排名賽及大師賽，引來不少爭議。奧蘇近日接受訪問時，霸氣回應事件：「每個球員都有權做他們想做的事，我就是一本打開了的書，如你有最好的報價，來聯絡我，我Instagram有聯絡方式。」

奧蘇利雲絲毫不掩飾他對沙特的喜愛。（奧蘇利雲X）

他續稱世上每個人都是如此：「我有一個朋友在英國國民保健服務（NHS）工作，但有人提供三到四倍的薪酬，讓她到澳洲工作，她準備這麼做，只是為了獲得更好的報酬。」

談及未來，奧蘇再次提及沙特及中國：「我會去照顧我和重視我的地方。我去亞洲和沙特時，度過了美好時光。對我而言，我只想打桌球並享受其中、被照顧被寵愛，任何人想要照顧我及寵愛我，那我就是你的人！」

奧蘇利雲表示為克服近年情緒問題，正用一種新的方式比賽。（Getty Images）

今仗晉級後，48歲的「火箭」表示，雖然近年須服食藥物來克服焦慮症，但最近已能平靜地面對比賽：「近兩年我一直很辛苦，我決定不能繼續這樣打波了，所以我必須有所改變。」他稱自己正用一種新的方式來比賽，但未有透露細節。

奧蘇又稱自己為了應付世錦賽，會從晚上8時半開始斷食，至次日中午12時20分，「我不能吃太多，否則會變得遲鈍。森林裏的動物會幾天不進食，牠們會飢餓然後捕獲獵物，吃掉後再消化一段時間。牠們不會一日三餐，還在夜晚吃零食」。

奧蘇表示，「吃太多」會讓他變得遲鈍。（Getty Images）

被問到斷食結束時，會吃什麼「magic food」，奧蘇回答粵菜及點心：「當我再次進食時，我希望確保能吃到一些我真正喜歡的食物。」

除了粵菜外，「火箭」似乎也相當喜歡港式奶茶：「今早我加了些牛奶到我的茶裏！明天我會嘗試不加牛奶，適當地禁食一下。」不知道奧蘇下次來港，大家會否推薦他到某家店舖？