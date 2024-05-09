歐聯｜哈利卡尼繼續與冠軍無緣　單季參與56入球仍難破宿命

45場44球12助攻，是哈利卡尼（Harry Kane）今季暫時在拜仁慕尼黑的成績單，即使這名英格蘭尖刀入球再多，都無法挽回無冠的事實，職業生涯至今仍然與錦標無緣，難道這就是卡尼的宿命？



離開效力多年的熱刺，轉投德甲勁旅，錦標毫無疑問是哈利卡尼的最大目標。不過，這名30歲的英軍隊長，從處子戰德國超級盃登場鬥RB萊比錫，球隊即吞3蛋，衝冠第一擊即失利。

縱然失落開季前舉行的德國超級盃，但相信卡尼對冠軍依然樂觀，畢竟在今季前，拜仁已在德甲11連霸。哈利卡尼初登德甲，隨即展示強勁的入球能力，頭10場德甲已經3度交出「帽子戲法」，卡尼的入球未有停下來，至今32場聯賽交出36球，首季已向着打破德甲史上單季最多入球的紀錄邁進，距離由利雲度夫斯基所保持的紀錄只差5球。

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哈利卡尼與冠軍依然有距離。（路透社）

哈利卡尼今季偏偏遇上大勇的利華古遜，拜仁下半季在苦苦進趕時，除了遭利華古遜及多蒙特擊敗，更意外不敵波琴及海登咸，彷彿將聯賽拱手相讓予對手，就算卡尼再多入球也是徒然，無法阻止對方贏得創會120年來首個頂級聯賽冠軍。德國盃方面，拜仁竟然在次圈遭丙組球隊沙貝魯根（Saarbrucken）絕殺，早早出局，歐聯成為今季捧盃的唯一希望。

哈利卡尼在歐聯同樣做足本份，16強次回合對拉素梅開二度﹑8強作客阿仙奴建功﹑4強首回合射破皇家馬德里，就算是今仗亦貢獻助攻，只是仍然無法協助拜仁晉級，最終拜仁慕尼黑自2011/12球季﹑12年來首度「四大皆空」。

哈利卡尼今季暫已交出44球﹑12個助攻，一共參與56個入球，這個數字冠絕歐洲五大聯賽，可惜仍然無法為他打破冠軍荒。

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哈利卡尼在今季參與56個入球，惜未能為他帶來錦標。（Getty Images）

皇家馬德里後備入替的奇兵祖斯盧（Joselu Sanmartin）3分鐘後梅開二度，拜仁慕尼黑由晉級變出局，意味冠軍夢再度幻滅，被調離場的哈利卡尼在後備席見證殘酷一幕，失望得把頭靠在前方的椅子，低下頭來，失望之情不言而喻。

「你不能把一個單季攻入44球的球員換下來，沒有預料到卡尼會被調離場。」前拜仁慕尼黑球員夏格維斯（Owen Hargreaves）質疑杜慈的決定，坦言不明白調動背後的原因。杜慈賽後解釋，「卡尼有背傷在身，這是逼於無奈的決定」。

哈利卡尼的奪冠夢今季未竟全功，只好放眼今夏的歐洲國家盃及來季的球會賽事。