歐聯速評｜皇馬神奇反勝拜仁晉決賽　杜慈調動出錯　累卡尼續零冠

繼歐聯4強首回合放虎歸山，拜仁慕尼黑於次回合再次斷送好局，末段連失兩球下，被主場的皇家馬德里以2：1反勝，兩回合3：4遭淘汰出局。

拜仁門將紐亞「甩手」失誤固然令人扼腕，但領隊杜慈的臨場調動出錯，影響更巨，也造就了皇馬名帥安察洛堤繼續譜寫歐戰傳奇。



如果沒看直播，而想重看賽事進程的話，可以快速跳到68分鐘艾方素戴維斯（Alphonso Davies）突入禁區以「私家Q」右腳勁射破網開始看起。在此之前，兩軍戰況膠着，節奏緩慢，似乎為了可能要戰至加時做足準備。戴維斯這一腳射門當然精彩，但僅屬神來之筆，從戰術層面來看是偶發事件，反而接下來兩名教頭的博弈才是勝負關健。

艾方素戴維斯以非慣用腳右腳妙射破網，助拜仁先開紀錄。（Getty Images）

安察洛堤一落後就換入莫迪歷、卡馬雲加增強中場的活力，杜慈不久亦調入老將湯馬士梅拿，期望他的經驗能穩住勝局。戰況未有改變，安帥到81分鐘換入正中鋒祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）及巴謙戴亞斯（Brahim Díaz），這不算什麼奇招，因為跟首回合的調動如出一轍，只不過今次沒有換走比寧咸與拿祖費南迪斯而已。

祖斯盧後備入替梅開二度，帶領皇馬神奇反勝晉身決賽。（Getty Images）

杜慈在4分鐘後也為此作出針對性調動，以南韓守將金玟哉入替進攻中場穆斯亞拿，加強防守，又換出哈利卡尼，而以祖普莫亭掛帥。問題是，金玟哉入替後主要防守左路，杜慈將原本的左閘馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）放到了右翼，左翼戴維斯拉後成左翼衛，陣式類似改為5-3-2，如意算盤是，一來增加後防人員，二來讓馬沙拉奧幫助右路協防，阻止對方最有威脅的雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）。

安察洛堤今場的調動，其實僅屬慣常換人方式，卻收到奇效。（Getty Images）

然而，現實環境不是打機，球員面臨突然轉陣，就算可能事先有訓練也好，總有點不適應。杜慈換人後3分鐘立即出事，雲尼斯奧斯在禁區左邊控球，馬沙拉奧確實有協防，還示意右閘甘美治去看管另一名皇馬守將，可是這名摩洛哥國腳對雲尼斯奧斯的防守做得不夠徹底，讓他輕鬆施射，雖說門將紐亞「甩手」被祖斯盧補射成1：1實屬意外，但如果馬沙拉奧再貼身一點攔截、遮擋，可能已阻止了不幸事件的發生。

哈利卡尼今季轉投德甲班霸拜仁，表現不俗，卻依然無冠落袋，令人惋惜。（Getty Images）

皇馬在88分鐘追平，3分後又憑祖斯盧接應魯迪格（Antonio Rüdiger）左路傳中無人看管下輕鬆射入，閃電反超前2：1。這一球，一來是拜仁球員驚魂未定，防守不集中，譬如又是馬沙拉奧散出去慢了半拍，包了魯迪格的越位；二來是防守人員增加，卻也令眾將的責任分散，為什麼祖斯盧可以完全無人理會？拜仁明明有3名中堅，但眼見魯迪格左路傳中卻無人有意識回防阻止？實在匪夷所思。

皇馬眾將賽後穿上15號的「A POR LA」球衣，意謂向第15個歐聯冠軍進發。（Getty Images）

再者，杜慈僅領先一球卻先換走卡尼，從結果而論，實在過於托大，到落後時，前線沒有這名大將壓陣，球隊的攻勢組織異常紊亂，然而其實當時已宣布的補時時間還有7、8分鐘，實際上更補了13分鐘，如果卡尼仍在，未必不能扳回一城。當然，現實是沒有如果。

因此，與其說安察洛堤今仗有「神調動」，倒不如說杜慈是個「雷隊友」，貌似精明的臨場指揮，其實累了球隊失卻決賽席位，也可憐卡尼征戰多年仍是一冠難求；倒是皇馬，卻向着歐聯第15冠進發。