歐聯｜拜仁慕尼黑補時13分鐘入球被吹走　杜慈：違反足球球例

歐聯四強次回合下半場補時13分鐘，落後1：2的拜仁慕尼黑，由馬菲斯迪歷特將皮球送入網，但早在他起腳前，球證哨子聲已經響起，入球無效。拜仁主帥杜慈賽後炮轟球證，更指這是「違反球例」的誤判。



歐聯速評｜皇馬神奇反勝拜仁晉決賽 杜慈調動出錯 累卡尼續零冠

拜仁慕尼黑憑艾方素戴維斯（Alphonso Davies）一記神來之筆﹑切入禁區以不慣用的右腳勁射破網領先，皇家馬德里其後入替的祖斯盧（Joselo Sanmartin）再次擔當「奇兵」的角色，末段3分鐘連入兩球，扭轉局面。

由領先到落後，在出局邊緣的拜仁慕尼黑負隅頑抗，補時13分鐘，上前助攻的馬菲斯迪歷特在禁區內起腳建功，但旁證的旗號先舉起，示意拜仁球員入楔時越位，波蘭籍球證馬斯歷亞（Szymon Marciniak）的哨子聲亦在入球前響起，部分皇馬守將未有全力防守，而門將盧連（Andriy Lunin）都未有撲救。

拜仁眾將立即向球證投訴。（Getty Images）

拜仁以為絕地追平，豈料是空歡喜一場，將帥們當然不滿，不斷向馬斯歷亞投訴，杜慈更指罵旁證。慢鏡重播顯示，兩名入楔的拜仁球員只是稍微突出，在半自動越位科技下，最終是否越位或未可知，不過現實是球證的哨子聲在入球前已響起，VAR無法介入，入球無論如何都是無效。

拜仁入楔的迪歷特及梅拿接近與皇馬防線平排。（X截圖）

根據球例，VAR會覆核每個入球，查看入球過程是否有犯規或越位，而旁證通常在入球後或出界才舉旗示意。歐洲足協在上年1月曾解釋球例，當賽事有VAR時，對於不確定是否越位的情況下，建議旁證不要舉旗。

「球證與旁證作出災難性的決定，我感覺被背叛一樣。球證當刻吹哨子是極其錯誤的決定，這是違反球例。旁證其後向我們道歉，但這沒有用，球證都不用吹哨子，這（判決）是一場災難，現時很難接受。」拜仁主帥杜慈賽後炮轟球證及旁證。攻入追平一球的迪歷特同樣表示，旁證主動承認錯誤，並向他道歉，但已是於事無補。