歐聯｜多蒙特兩將11年後再戰溫布萊　列奧斯註定悲情或扭轉命運？

歐聯4強次回合，多蒙特作客巴黎聖日耳門，曉姆斯（Mats Hummels）頂入致勝球的一刻，彷彿將球隊、球迷一瞬間帶到11年前。2013年的多蒙特仍如日中天，打入在溫布萊球場舉行的歐聯決賽，氣勢卻在這場充滿遺憾的敗仗戛然而止。

11年後，多蒙特再一次進入在溫布萊球場舉行的歐聯決賽，球隊好像一切都變了，不變的是兩位老將馬高列奧斯（Marco Reus）和曉姆斯始終仍在陣，哪怕當中走過的路截然不同，捧起生涯第一個歐聯冠軍，仍是他們所願。



多蒙特打入歐聯決賽後在社交媒體X分享了一張照片，相中是仍穿着球衣的曉姆斯和列奧斯，在兩人左右的，是助教紐尼沙軒和施雲賓達——4人都是2013年歐聯決賽的多蒙特陣容。那場決賽，多蒙特最終以1：2遺憾落敗，未能在1997年後再一次捧起大耳盃。

多蒙特官方賽後發布了這張照片，2013年決賽陣容，紐尼沙軒（左一）和施雲賓達（右）都已成為助教，而列奧斯（左二）和曉姆斯（左三）仍是現役。（X）

11年過去，列奧斯和曉姆斯都還在隊中，雖然兩人中間走過的路截然不同，但他們都未曾捧起過歐聯冠軍，今次決賽，大有可能是他們生涯中實現這夢想的最後機會。

馬高列奧斯——是忠心、也是遺憾的代名詞

在多蒙特擊敗PSG後，馬高列奧斯爬上多蒙特球迷的作客看台、一手擁着球迷領袖，另一手指向天，兩人一同帶領一班死忠球迷高唱打氣口號，縱使在多蒙特的日子已進入最後倒數，他的地位不會變，他對球會的愛也不會變，多蒙特就是他的家。

比賽結束後，多蒙特作客球迷搖着列奧斯的旗幟，曾長時間擔任隊長的列奧斯，也走進看台跟球迷一同唱歌。（Getty Images）

列奧斯在多蒙特出生成長，7歲已加入球會青訓，可惜因身材瘦削在16歲時被放棄，輾轉在慕遜加柏踢出德甲最佳球員的表現，到了23歲，他終獲多蒙特重新招手，哪怕同時間拜仁慕尼黑也拋出橄欖枝，他仍決心重返母會，希望實現冠軍夢。列奧斯「回家」第一季，多蒙特就打入了歐聯決賽，可惜未能圓夢，連他的好友馬利奧葛斯也遭拜仁慕尼黑挖角，夢幻組合僅一季就拆夥。

列奧斯多年來對多蒙特相當忠心，盛傳巴塞隆拿、曼城都曾為他開出豐厚合約，他執意留守；不過忠誠沒有換來上天眷顧，最好的天賦似乎是用運氣換取的。列奧斯生涯常與傷患糾纏，2014年世界盃前最後一場熱身賽，當時狀態正佳、被視為德國陣中最佳球員的他，卻受重傷而退隊，最終德國捧起大力神盃，在希臘渡假散心的列奧斯，無緣將世界盃冠軍收入履歷。2017年，多蒙特捧起德國盃，成為他為母會贏得的第一個錦標，儘管德國盃的重要性不及德甲和歐聯，他還是捧着獎盃，當成自己的女兒般親了又親。

列奧斯和他在多蒙特的第一個錦標。（Getty Images）

馬高列奧斯轉眼已34歲，從2013年回歸多蒙特時將頭髮染成白金色的帥氣小子，到現在已是穩重的人父，2018年曾以球僮身份牽着偶像列奧斯的手出場的禾贊（Kjell Wätjen），上周也已作德甲處子戰、為列奧斯送上助攻，只是列奧斯在隊中不再是正選，早前也已宣布今季後便會離開，歐聯決賽會成為他的告別戰——也許作為球員，在球會賽中已沒有比這更高的告別舞台，他又能否以歐聯冠軍，一舉扭轉自己生涯的悲情？

2013年的溫布萊球場上演歐聯決賽，當時的列奧斯和曉姆斯：

曉姆斯——生涯獨缺歐聯冠軍

曉姆斯是歐聯4強次回合攻入致勝球的功臣，35歲的他拿着最佳球員獎座，樂不可支。跟列奧斯相反，曉姆斯是拜仁慕尼黑青訓，也是從拜仁出道，但一展開職業生涯就先借後賣到多蒙特，成為2009至2012年間多蒙特盛世的後防支柱，當年他與蘇保迪的中堅組合，年輕、活力、技術俱備，華麗演繹高普的逼搶足球。

2016年，多蒙特始終未能重返輝煌，加上妻子希望回到慕尼黑居住，他終決定回歸母會，成為又一個直接轉會到拜仁的多蒙特主將，連贏三季德甲後，30歲的他又回到了多蒙特，成為多名出走後又回歸的球員之一，然而馬里奧葛斯、紐尼沙軒和香川真司都是「回收」的失敗案例，球迷也不敢抱什麼情感和期望。

曉姆斯效力拜仁時未曾贏得過歐聯。（Getty Images）

但事實是，來到2024年，曉姆斯仍然是一個堅實的存在，尤其近三季——仍在近7成的德甲賽事正選上陣、受傷不多、有入球能力，而且往往能在關鍵時刻發揮到。

曉姆斯生涯跟列奧斯不同，他已贏過許多錦標，德甲、世界盃，都盡收嚢中，然而始終未曾捧起過歐聯大耳盃。畢竟年紀真的不輕了，曉姆斯相隔11年再踏足溫布萊，很有可能是他爭取大耳盃的最後機會，屆時對手無論是皇家馬德里或拜仁慕尼黑，多蒙特都必定被視為挑戰者。

「從第二場分組賽開始，我們就相信自己能贏得每場比賽，那為什麼要覺得自己在溫布萊就贏不了呢？」曉姆斯如是說。

足球講勝負，但也需要夢想、需要浪漫，曉姆斯和列奧斯的故事會如何結尾？列奧斯註定是個悲情人物嗎？曉姆斯在獎盃櫃預留給歐聯的位置註定空置嗎？還是最終會劃下一個圓滿的句號？故事的發展，無論如何都會在6月1日的溫布萊球場上演結局。