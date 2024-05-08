歐聯｜PSG出局中柱數據破紀錄　麥巴比遇古怪提問反白眼離場

歐聯四強次回合，巴黎聖日耳門主場0：1不敵多蒙特，兩回合總比數0：2出局。

PSG縱然全場掌控局勢，全場錄30次攻門均無功而回，更錄得4次中柱或中楣。基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）賽後向主場球迷致謝時神情失落，還有記者問他：「決賽會支持皇馬還是拜仁？」



隨着美斯與C朗拿度離開歐洲球壇，麥巴比與夏蘭特逐步成為新一代的「絕代雙驕」。不過後者去年助曼城高舉歐聯冠軍，完成三冠王霸業，麥巴比則仍在爭奪大耳盃的路上掙扎。

麥巴比今季歐聯之旅四強止步。（Getty Images）

今仗PSG在場面上佔絕對優勢，控球率70%、30次攻門，據Opta統計，預期入球（xG）亦有3.22，但皮球一直無法越過多蒙特門前的白界，「蜜蜂軍團」更在第50分鐘由曉姆斯頂入角球領先。

之後PSG展開猛攻，然而麥巴比就像真的身負「歐聯魔咒」，他在禁區內曾獲一次破門良機，惟中楣彈出。Opta數據顯示，PSG今季在歐聯共有12次中柱或中楣，光是面對多蒙特便有6次（首回合2次，次回合4次），是自2003/04開始統計這項數據開始，歐聯賽事最高紀錄。

PSG今仗多次中柱中楣。（路透社）

最終這支應屆法甲冠軍仍無法取得入球，主場以0：1落敗，兩回合總計0：2四強出局。麥巴比賽後向主場球迷致謝時，神情相當失落。

今季一直盛傳麥巴比會在季尾轉投皇馬，有記者問麥巴比，會不會在明天另一場四強次回合比賽中支持皇馬，這名法國球星聞言立即「反白眼」，然後不發一言轉身離去。

而被問到是否最後一次身披PSG戰衣征戰歐聯時，這名法國球星未有正面回應：「這個球季的話，那當然了。」他續稱球隊十分希望晉級決賽，因此為賽果感到失望，又稱讚對手在攻擊及防守都更高效率。

回想八強抽籤結果出爐時，當時網絡上充斥不少聲音，認為多蒙特是最弱一隊。被問到整個四強戰有否感到自滿時，麥巴比予以否認：「沒有，（不過）如果連我們都不相信自己能贏，又有誰能說服我們？」他補充今季仍未完結，球隊仍有法國盃決賽需要面對。

麥巴比賽後向主場球迷致謝時，神情失落，未知會否是最後一次為PSG踢歐洲賽。（Getty Images）

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