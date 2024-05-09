港超聯︱足總認VAR三度錯判　引數據證無偏幫「大球會」：正視聽

足總今季首度於香港頂級聯賽推行VAR（視像助理裁判）協助執法，部份判決引起爭議，裁判部今承認VAR至今三度錯判，但不包括早前東方對傑志的手球爭議。



足總裁判部今舉辦第二次VAR技術研討會，公布今季截至5月1日，足總暫於83場比賽中有VAR執法，當中共59次獲VAR建議（reviews）覆檢（37次最終改判、7次維持原判、15次屬客觀事實判決），主要涉及十二碼、紅牌、越位及入球是否有效。

足總今季第二次舉辦VAR研討會。（袁志浩攝）

承認VAR三度錯判

足總裁判部承認，今季暫有3次VAR判決，在裁判專家小組檢視後，認為判決「不合期望」，簡報上列明是「Wrong Decisions」。這3次判決均屬於球證主觀決定，分別是今年2月11日高級組銀牌決賽傑志對東方，巴科爾在加時下半場本領第二黃被逐，但主球證譚炳煥在VAR何煒昇建議下到場邊「睇機」，終改判直紅將巴科爾趕出場，專家小組認為該犯規只應被罰黃牌。

巴科爾在銀牌決賽中被逐。（資料圖片）

第二場是今年2月18日晉峰對港會的港超聯賽，場內主球證本指晉峰後衛金相佑禁區內踢跌里奧、判罰十二碼，雖然VAR羅碧芝認為雙方無接觸、建議主球證胡春星「睇機」，但後者維持原判，專家小組認為金相佑無犯規，里奧是失平衡跌倒。

最後一場則是今年2月25日港超聯港會對冠忠南區，史提芬彭利拿接應長傳時身處越位位置，準備與菲杜化爭波，後來菲杜化接觸皮球改變方向，令史提芬彭利拿持球進攻，最終演變成入球。

現場旁證當下判罰越位在先、入球無效，VAR譚炳煥建議主球證周漢輝「睇機」，認為菲杜化蓄意玩球（play ball），所以史提芬彭利拿沒有干擾對方球員並取得利益，改判入球有效。不過，專家小組認為菲杜化是無意踢到皮球，皮球是被反彈或改變方向（deflection），史提芬彭利拿便屬於干擾對方球員而取得利益，原先越位判決為正確。

基華尼頓的射門，VAR沒有利用最理想的角度判入球有效。（資料圖片）

另外，足總裁判總監張炎有透露，5月5日港超聯理文對均業北區，上半場尾段基華尼頓射門下皮球疑似過白線，由於當下底線鏡頭角度被場上球員遮擋，VAR利用相若角度的鏡頭判定入球有效，「相信大部份人用這角度，都會接受入球有效，但在VAR規則（protocol）下，這情況不理想。」

足總裁判總監張炎有。（袁志浩攝）

東方手球爭議 4國際足協資深導師一致認同非手球

至於東方4月6日對傑志的聯賽中引起的手球爭議，專家小組認為球證沒有錯判，裁判委員會主席趙善銓也稱，足總將相關片段傳予4名國際足協資深裁判導師分析，均一致認同並非手球。趙善銓補充，該疑似手球犯規屬主觀判決，各持分者有不同意見屬正常，而東方選擇發聲，也是健康的現象，強調是有建設性的意見。

傑志4月6日對東方，有球員在禁區內疑似手球，球證沒有判罰十二碼。（資料圖片）

值得一提，張炎有在解釋手球球例是提到，傑志球員潘沛軒去年11月8日亞冠盃分組賽作客曼谷聯，皮球在省中心口後彈中手，他認為在已成功阻截皮球的情況下，該動作並非手球。

對於球迷間有聲音，認為球證或VAR「偏幫」個別球隊，足總裁判部提供數據希望「正視聽」。該數據指今季VAR最大「得益者」為標準流浪（8次），而傑志、理文、均業北區為6次；相反，傑志及理文是VAR的最大「受害者」，各有8次被VAR作出不利判決。

足總公布今季至今的VAR數據。（袁志浩攝）

推網上平台解釋判決 為VAR尋商業贊助

今次研討會雖邀請港超11支球隊出席，但結果只有包括潘文俊在內的3名傑志代表、理文主教練曾昭達與大埔代表現身。張炎有表示，私下曾接觸過南區、港會、東方及流浪，在港超聯賽會也曾向各球會代表解釋有關內容。

趙善銓稱，只要有輿論，或球員在社交網站發表意見，裁判部都會主動溝通，「若球證有錯，我們亦會發信認同對方的意見並跟進。如有球證持續犯錯，停賽是其中一個處理方法。」而考慮到想盡快釋除球隊及公眾質疑，足總將參考英超做法，盡快推出網上平台，解釋受關注的判決。

足總指下季有望繼續起用VAR協助執法。（資料圖片）

展望未來，VAR除在今年6月的青年聯賽盃賽及女足足總盃決賽使用外，也計劃下季繼續使用，然而相關資源雖足夠用於所有本地頂級賽事，仍要視乎賽程安排，或會沿用今季模式。

而由於每場VAR費用數以萬計，現有資助在一、兩年後未必足夠繼續營運VAR，在國際足協容許下，足總正為VAR尋求商業贊助，望在VAR覆檢期間賣廣告；或在已擁有相關版權下，考慮以現有鏡頭及製作團隊自行直播，開源節流。