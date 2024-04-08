港超聯｜東方屢成手球判決受害者　批足總裁判部影響球賽公信力

港超聯球隊東方上周六（6日）於港超聯鬥傑志，球隊錯失兩次黃金機會，僅與對手踢成0：0。然而比賽途中一次對手於禁區內疑似犯手球，未獲球證及VAR判罰十二碼，是該隊近兩個月內，至少第三次在爭議性手球中得到不利的判決。

東方周一（8日）晚上發表聲明，向足總裁判部提出質疑，認為事件嚴重影響球賽公信力，並對香港足球發展有負面影響。



東方上周六賽後對球證執法尺度提出疑問，除了認為「藍鳥」後衛艾里奧早應領兩黃一紅，亦指出下半場馬希偉禁區內挑起皮球過人，意外省中拉美治左手，應判罰十二碼，惟當時主球證何煒昇無表示；視像助理裁判員陸建燊也沒有介入。

馬希偉盤扭時挑起皮球打中拉美治，但球證與VAR都未有判罰十二碼。（資料圖片）

這已是東方兩個月內至少第三次成為手球爭議的「受害者」——今年2月11日高級組銀牌決賽，東方戰至尾段領先傑志1：0，但補時階段明加索夫禁區內起腳省中高素巴耶夫手部，這位守衛當時衝前封阻、距離皮球僅數碼，卻伸出了右手，結果VAR建議球證到場邊「睇機」，改判傑志獲十二碼，高素巴耶夫更因此累積兩黃離場，東方最終加時輸1：2。

直到上月16日港超聯鬥理文，東方亦是領先的一方，惟戰至88分鐘，皮球於左路近底線位置從高而落，徐宏傑第一時間傳中，嘗試頂波、背對皮球的梁冠聰被省中右手，球證同樣在VAR覆核後改判十二碼，最終東方失分、與理文踢成1：1。

梁冠聰在對理文時背對皮球跳起被省中手，球證當時在VAR覆核下改判十二碼。（資料圖片）

東方：無奈和悲憤 望獲合理解釋

東方今晚發聲明，列舉數次跟球會有關的手球判決，除了上述事例，還包括3月10日港超對冠忠南區，巴科爾36分鐘禁區內倒掛省中南區守衛高舉的手部，獲球證即時判罰十二碼，並獲VAR確認。而3月31日對流浪的聯賽，高素巴耶夫防守時被盧均宜傳中打中手，球證則在VAR覆核後改判十二碼。

這令該會難以接受上周六馬希偉盤扭令拉美治疑似在禁區內手球，球證與VAR卻沒有表示，「兩間傳媒機構《01體育》及《體路》均有捕捉到傑志守衛在禁區內以手部觸及皮球的一刻，影響己方球員進攻方向，但當時球證和視像助理裁判都未有任何表示。」

東方因此向足總及裁判小組提出質疑，「本會賽後感到無奈和悲憤，先撇除裁判團隊在比賽過程中紅、黃牌的判決。中國香港足球總會於今季賽事引入VAR，是為了增加裁判團隊在場上判決的準確性，本會今年多次遇上己方或對方在禁區內發生手球的犯規事件，此前的事件VAR亦一直有為犯規進行視像覆核，惟今次裁判團隊並沒有進行任何判決表示，就此事件嚴重影響賽事公信力，同時亦對聯賽的整體發展有負面影響。」

港超今季引入VAR協助執法，但仍有不少爭議。（資料圖片）

東方質疑當日裁判及VAR團隊是否有完成所有判決程序，並就此將正式向足總及裁判小組了解整個判決過程及溝通程序，「我們期望在此事件上得到公平徹（切）實和合理解釋。體育競技勝負法則本應為優勝劣敗，若比賽成績受到其他人為欠缺專業的因素影響，本會深表失望及遺憾。」

東方最後引述足總裁判總監張炎有的說話，強調VAR應確保判決準確度，「FIFA指引沒有限制覆檢時間，我們認為可以加快，但最重要仍是準確度。最怕是漏掉程序、沒有檢查全部事項，因為這樣做沒有人會原諒。」

《01體育》已就東方的聲明向足總裁判部查詢，暫未獲回覆。