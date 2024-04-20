港超聯︱傑志被推翻入球失分　大埔主帥：義無反顧，犯錯就追回來

港超聯爭標白熱化，兩支爭標份子大埔與傑志周六（20日）對壘，結果「藍鳥」下半場入球被VAR推翻，雙方踢成0：0，傑志再度失分。



比傑志與理文踢少兩場的大埔仍有爭標可能，「藍鳥」則需繼續追趕榜首，兩隊均沒失分空間。

雖然大埔首循環輸0：3，但回到主場卻是另一回事，這支區隊今季聯賽於大埔運動場錄6勝1和1負，今場繼續派6位巴西外援、謝家榮與陳肇鈞擔正。傑志在基爾頓停賽、米基爾受傷下，改遣陳俊樂任中場，倒戈的伊高沙托尼就與恩查、迪美路夫組成鋒線。

伊高沙托尼上半場扭過謝家榮後被救空門。（袁志浩攝）

雙方在大雨下為球迷帶來一場刺激的上半場，攻勢你來我往。開賽僅3分鐘，陳晉一左路單人匹馬殺入禁區左腳射門，但角度太正被沒收；另一邊廂大埔死球甚具威脅，加比爾接應比迪高長傳，後柱跳頂僅斜出。

戰至22分鐘，雷仙奴禁區內燙射被王振鵬撲高後中楣；3分鐘後，李家豪中場控甩腳，伊高沙托尼偷波後長驅直進，單刀扭過謝家榮起腳但「撻Q」，翁煦濤及時趕至護空門。大埔中鋒盧卡斯近來狀態不錯，上半場拉後至禁區外控球，先後兩次遠距離射門考驗王振鵬，後者均甩手後再接實，場面驚險。

陳肇鈞一度先開紀錄，但被判入球無效。（袁志浩攝）

傑志入球被VAR推翻

換邊後初段盧卡斯單刀推過王振鵬後跌低，但球證與VAR都無表示，直至60分鐘，李家豪峨嵋月頂遠射，王振鵬擋出不遠，盧卡斯頭槌二傳陳肇鈞飛身剷入，但旁證舉旗示意越位，入球無效。

全場轉捩點發生於71分鐘，傑志左路開出角球，伊高沙托尼頭槌頂攻門但省中艾里奧，皮球再落在伊高腳下，此子窄角度抽射，皮球在門前橫過，迪美路夫白界線前加一頭撞入，然而經VAR覆檢數分鐘後，認為艾里奧越位在先，比分維持0：0。

傑志入球被VAR推翻。（袁志浩攝）

完場前傑志後衛羅拔圖「技術犯規」領第二黃被逐，後備入替羅素更射中柱，最終雙方互交白卷。「藍鳥」失分後繼續排聯賽榜第二位，假如同日比賽的理文擊敗港會，將把領先優勢擴大至3分。

伊高沙托尼入球被隊友「偷走」，十分失望。（袁志浩攝）

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倒戈伊高沙托尼：大埔一向難踢

伊高沙托尼賽後對越位仍一頭霧水，一度指若隊友沒接觸皮球，入波或許有效，但又懷疑球證是判罰自己越位。

這位在2018/19年球季助大埔首度贏得港超的球員，賽後獲主場球迷報以掌聲，「在大埔場向來很難踢，我是有一點失望，但我們今天已踢得不錯，我們仍有機會（爭標），只是難度增加了，我們也會爭兩個盃賽（菁英盃及足總盃），每一仗都很重要。」「藍鳥」餘下四仗，對手分別是香港U23、東方、冠忠南區及理文。

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

李志堅：義無反顧盡搏

至於受惠VAR判決的大埔，主教練李志堅滿意球員「搏晒命」，他指球會由始至終都沒有以冠軍為目標，但有機會當然會爭取，「不要去想球隊只剩下一兵一卒，義無反顧盡搏，希望製造精彩局面，例如今天氣氛就如一場決賽。」

今場有近1500人觀眾入場，幾乎逼爆大埔運動場主看台，部份人更在站在觀眾席上方睇波。在如此氣氛下，李志堅認為球員都夠集中，「大家都會有錯漏，但錯就追回來。」他透露大埔來季會續戰港超聯，期望球員餘下球季繼續踢出好表現。