東方疑VAR未跟程序　足總裁判部：程序一定冇錯　屬無聲檢查

港超聯球隊東方今（8日）發聲明，質疑上周六的一場聯賽，裁判及VAR團隊或未有完成所有判決程序，《01體育》向足總裁判部查詢，獲得回覆。



東方上周六（6日）於港超聯鬥傑志，馬希偉禁區內挑起皮球過人，意外省中拉美治左手，主球證何煒昇與視像助理裁判員陸建燊均沒有表示，東方最終失分、與傑志踢成0：0。

東方今晚發表聲明質疑足總裁判部，指「本會今年多次遇上己方或對方在禁區內發生手球的犯規事件，此前的事件VAR亦一直有為犯規進行視像覆核，惟今次裁判團隊並沒有進行任何判決表示，就此事件嚴重影響賽事公信力，同時亦對聯賽的整體發展有負面影響。」

傑志球員在禁區內疑似手球，球證沒有判罰十二碼。（資料圖片）

東方要求裁判部解釋當時整個判決過程，《01體育》向足總裁判總監張炎有查詢，獲裁判部確認，該場視像助理裁判員陸建燊與副視像助理裁判員周駿傑，有根據VAR程序檢視該疑似手球犯規，「但（VAR）不認為手球犯規，及不認為在場球證不判手球有明顯錯誤，所以沒有要求（主）裁判員做on field review（現場覆檢，即俗稱「睇機」）。」他指將邀約東方翻看有關VAR片段及錄音，向對方證實球證團隊間有就事件溝通。

張炎有強調每場比賽有不少疑似手球事件，VAR「一定睇晒」，「但如果睇完之後，（判決）跟on field decision（場內原本決定）一樣，我地就silent check（無聲檢查）。」

足總裁判總監張炎有。（資料圖片）

球例列「無聲檢查」情況 但稱「明示」或有助管理賽事

球例中列明，如VAR「檢查（check）」時沒有顯示「清晰及明顯錯誤」或「遺漏嚴重犯規」事件，VAR不需要與裁判員溝通，這屬於「無聲檢查」，而也許正是因為這個情況，令東方認為VAR沒有作視像覆核。

其實球例同時指出，有時候如VAR能明示確定沒有發生「清晰及明顯錯誤」或「遺漏嚴重犯規」事件，會有助裁判員管理球員或賽事。

而只有在因「檢查」而需延遲重新開始比賽，裁判員才會以手指清楚指向耳機及張開另一手臂，表達自己正在接收資訊至「檢查」完成為止。 如「檢查」顯示有可能出現「清晰及明顯錯誤」或「遺漏嚴重犯規」事件，VAR就會通知裁判員，讓裁判員自行決定是否使用「覆檢」。

至於為何今場VAR不認為該球為手球犯規，或判決是否與今季其他手球判決不一致，張炎有指需待裁判部獲取所有相關片段與錄音後再審視，強調「程序一定冇錯」。