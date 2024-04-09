港超聯︱東方正式投訴VAR　質疑不判手球理據：望增對球例認識

就上周六港超聯對傑志的手球爭議，東方足球會今（9日）再發聲明，回應足總裁判總監張炎有的言論。



東方近期多次成為手球判決的「受害者」，昨日發表聲明，質疑足總裁判部在上周六對傑志一役時，為何拉美治在禁區內疑似手球，主球證與VAR團隊卻無任何表示。

傑志後衛拉美治在禁區內疑似手球。（資料圖片）

《01體育》及後向足總裁判總監張炎有查詢，獲回覆當場球證與VAR團隊有按程序、透過兩至三個鏡頭檢查該疑似手球犯規，「但（VAR）不認為手球犯規，及不認為在場球證不判手球有明顯錯誤，所以沒有要求（主）裁判員做on field review（現場覆檢，即俗稱「睇機」）。」

但至於該球判決是否正確，因牽涉主觀判斷，張炎有沒有正面回應，僅稱會待裁判部獲取所有相關片段與錄音後再審視，並指會邀約東方翻看有關VAR片段及錄音，向對方解釋。

足總裁判總監張炎有。（資料圖片）

東方質疑不判手球理據 望裁判部解釋球例

東方今日再發聲明，指球會今午已正式去信足總及其裁判小組，「就上周六港超聯賽事傑志對東方中，有對方球員在禁區內疑似犯手球但未獲裁判團隊及視像助理裁判（VAR）進行視像覆核提出質疑。」

東方又回應張炎有指該場VAR「不認為是手球」的言論，重申從無綫新聞和有線新聞的片段中，加上事發有傳媒捕捉到的畫面，「均清晰可見本會球員馬希偉在禁區內盤扭過人時，對方球員的手部明顯觸及皮球，以影響及改變進攻方向。」

球會希望裁判部詳細解釋，如何定義禁區內的手球犯規，「會方當然樂意出席與裁判團隊一起審視片段及錄音，以了解裁判團隊對於球例的闡釋。會方希望一起了解片段和錄音，排解一切疑問，增加大家對球例的認識，同時避免往後再有同樣情況再發生。」

東方強調，球會並非針對單一球隊和個別裁判，公開討論目的旨在增加事情透明度，「盼足總及其裁判小組能盡快回應事件，以挽回各本地足球持份者的信心。」

東方上周六與傑志踢成0：0。（資料圖片）

球例列明，如球員蓄意用手/手臂接觸皮球，例如將手/手臂移向皮球；或當手/手臂使球員的身體不自然地擴大時用有關部位接觸皮球，便構成手球犯規。

而就「不自然擴大」的定義，球例指「在特定情況下，球員的手/手臂位置並不是因其身體動作的結果或不能證實是因身體動作時產生，球員的身體便會被視為不自然地擴大，球員此時手/手臂所處的位置被皮球擊中，便可能冒上手球犯規的風險而被判罰。」