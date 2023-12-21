港超聯半季VAR回顧　解構南區對傑志爭議　裁判總監：不存在偏幫

港超聯今季首度引入VAR（視像助理裁判）協助執法，球季至今3個月出現不少爭議判決，足總今舉辦VAR回顧座談會，由裁判部總監張炎有主持。

他重提上月港超冠忠南區對傑志尾段的爭議判決，重申一切跟足VAR規定，又指球證執法沒有偏幫任何一隊。



根據足總公布的統計，今屆暫有35場賽事由VAR協助執法，VAR曾88次因「檢查（Checks）」而延遲重新開始比賽，平均每次用時1分17秒。

當中16次的VAR「覆檢（Review）」，5次涉及「事實決定（Factual Decisions）」、11次屬「現場覆檢（On Field Review）」。這16次「覆檢」中，有13次最終推翻了原有的「場區決定（On Field Decisions）」，有3次維持原判。

港超的VAR覆檢中，由VAR建議主球證到場邊「睇機」的「現場覆檢（On Field Review）」，平均耗時2分31秒；只由VAR自行覆檢的「VAR-只限覆檢（VAR Review-only）」則平均花去2分16秒，時間對比2022年卡塔爾世界盃的平均數據——1分21秒長得多。張炎有承認覆檢時間有改善空間，但強調以準確度行先。

足總裁判總監張炎有。（袁志浩攝）

重播南區對傑志片段 解釋VAR執法過程

席上張炎有重播部份比賽片段及VAR的即時畫面，焦點當然是爭議聲音最大、冠忠南區對傑志尾段的判決。

當時川瀨浩太接應罰球頂入，經VAR覆檢後確定入球無效，引起南區職球員質疑VAR由越位「改判」犯規，批評主球證未有到場邊「睇機」、只服從VAR的決定。南區事後更發表聲明，稱會向足總了解判決過程及球證溝通程序。

張炎有利用現場不同鏡頭及VAR「劃線」等畫面，向傳媒解釋不同判決。（袁志浩攝）

透過片段、現場笛聲及裁判手勢，傳媒能確認當時旁證示意杜馬思於越位位置干擾對手，且同時主球證吹罰川瀨浩太推人在先。

長達4分多鐘的覆檢中，VAR大部份時間都在處理越位問題，就川瀨浩太的犯規，VAR確認畫面所示跟主球證描述一致、不構成「清晰及明顯錯誤」下，完成檢查。

張炎有指畫面右方的川瀨浩太「撳住」查理史葛，令對方不能跳起。（袁志浩攝）

張炎有重申，這次判決跟足球例下的VAR規定，也不涉及VAR向主球證「提水」，所有判決都根據「場區決定」而作出。對於有質疑為何球證不到場邊「睇機」，張炎有表示，球例的確容許主球證使用酌情權，在有可能「遺漏嚴重犯規」情況下主動提出「覆檢」，但由於會引來球隊及觀眾有期望上的落差，一般情況下甚少使用。

他補充，裁判部正就此「酌情權」跟跟國際足協溝通，避免有關情況再發生，並認為球證可以做得更好：「鼓勵球證即場跟球會溝通，而非只勸職球員冷靜，向他們解釋VAR正處理什麼程序，或場區決定是什麼，避免令人感覺黑箱作業，令大家更容易接受。」

張炎有認為主球證未來應加強與在場職球員溝通。（袁志浩攝）

「不存在偏幫」

張炎有總結時指出，VAR推行半季至今「做得唔係太差，未見到有明顯錯誤」。他強調VAR不存在偏幫個別「大球會」，例如從他席上播放的影片中，已至少有3次不利傑志的改判。

包括9月16日理文對傑志的港超聯，奧拿斯被判罰12碼本因越位而無效，但終被VAR確認有效；9月24日傑志對理文的港超聯，祖連奴的入球被VAR改判越位；11月12日傑志對理文的高級組銀牌四強，基華尼頓禁區內犯手球被VAR還以清白。

港超今屆首度引入VAR執法。（袁志浩攝）

最後，由於港超聯現只有部份賽事由VAR協助執法，張炎有稱足總正考慮增添設備，令現有系統由兩套增至三套，應付一日三賽的賽程。他也透露，應港足主教練安達臣要求，未來港足主場舉辦的友誼賽，有望起用VAR，惟世界盃外圍賽、亞洲盃外圍賽等，仍需由國際足協或亞洲足協決定是否推行VAR。