張小倫朱嘉望任HOY TV巴黎奧運評述　伍家朗李慧詩姚錦成一同坐鎮

香港政府上月公布購入今夏巴黎奧運的播映權，並由四個電視台免費直播。HOY TV今日（13日）舉行啟動禮，介紹專業評述陣容，男子花劍的張小倫及女子重劍的朱嘉望，同樣由去屆的港隊代表變成今屆的評述，以另一種方法「參與」奧運。其他新面孔還有羽毛球的伍家朗、欖球的姚錦成及賽艇的張海琳等。



HOY TV今日舉行巴黎奧運啟動禮。（鄭子峰攝）

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HOY TV在東京奧運憑專業評述贏口碑，今屆繼續走專業路線，焦點當數劍擊的「大師兄」張小倫及女子重劍的朱嘉望，兩人在三年前東京奧運同樣披起戰衣出戰，今屆則走進熒幕，擔任評述。

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張小倫（左起）、朱嘉望、葉姵延、姚錦成、何雁詩及張海琳一同擔任HOY TV的巴黎奧運專業評述。（鄭子峰攝）

李慧詩未有現身，但以短片在記者會上亮相。（鄭子峰攝）

張小倫退役後已多次擔任劍擊比賽直播評述，例如早前的花劍世界盃香港站。能夠透過評述工作傳遞劍擊知識及個人經驗，張小倫對換個身份再次參與奧運感到高興：「上屆奧運有免費直播後，更多香港人因而認識香港運動員，我們獲得更多支持，希望今屆可以延續這個熱潮。」

港隊女子重劍代表朱嘉望亦是專業評述之一。（鄭子峰攝）

劍擊是港隊獎牌希望，除了以衛冕身分出戰的張家朗，江旻憓亦以「世一」身分力爭獎牌，張小倫當然希望在熒幕見證隊友再締佳績。

「當然希望見證劍擊隊取得獎牌，如果有兩塊最好，可以再次改寫歷史，不過劍擊變數很多，屆時我會在電視機前面為他們（劍擊港隊）打氣。張家朗以衛冕身份出戰，實力無庸置疑，能否奪得獎牌，視乎當日狀態及發揮。江旻憓已經第三次征戰奧運，經驗豐富，希望Vivian這段時間維持健健康康，然後為女子重劍爭獎牌。」

張小倫換個身份冀見證港隊再創佳績。（鄭子峰攝）

七欖下月戰遺材賽 姚錦成：有一線希望

港隊七人欖球華將姚錦成今屆同樣加入HOY TV的奧運評述陣營，「成哥」笑指或再有機會重披港隊戰衣，他坦言：「始終控制權在教練手上，但我去意已決，如果可以拒絕我必定拒絕，因為我想房傑鋒參與更多比賽、更多機會在場上表現自己。」

港隊七欖下月出戰奧運遺材賽，與英國、南非等勁旅爭奪巴黎奧運最後一席。港隊被編入C組，同組有西班牙、巴西及巴布亞新畿內亞，姚錦成指港隊仍有一線希望：「南非召回不少舊將，現時更有時間磨合；英國同樣愈打愈好，當然是硬仗連場，但我相信港隊仍有機會取得入場券。我們（港隊）已不是首次參加（奧運）遺材賽，我們有經驗，遺材賽前若有機會鬥世界系列賽的球隊，就可增強信心，好好備戰遺材賽。」