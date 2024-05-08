羽毛球｜安洗瑩髕腱部分斷裂　稱將忍痛帶傷出戰巴黎奧運

羽毛球女單世界排名第一的安洗瑩，近期備受傷患困擾，她在社交平台上宣布再有傷痛，膝蓋上方的髕腱部分斷裂，但會忍痛出戰奧運；同時這名韓國球手亦解釋，為何在剛結束的湯優盃（homas & Uber Cup）中，關鍵的四強戰未有上場。



世界排名第一的安洗瑩，最近飽受傷患困擾。（Getty Images）

安洗瑩去年杭州亞運時遇膝蓋傷患，她表示雖診斷後，理應2至6周後便可康復，但疼痛持續。她12月再去另一間醫院，檢查後被告知髕腱部分斷裂，且短期內不會痊癒。

髕腱連接於膝蓋骨及小腿的腔骨，對運動員來說重要性不言而喻，也不難讓人聯想到她近日於湯優盃四強缺陣，八強賽後訪問時又表示不舒服而提前離開。

安洗瑩在最近的湯優盃四強女單戰中缺陣。（資料圖片／Getty Images）

今屆湯優盃，韓國殺入半決賽硬碰印度尼西亞，不過此前3次上陣都取勝的安洗瑩未有出戰，結果後備的沈有振在女單對決中以0：2失利，韓國總比數亦以2：3憾負出局。

早前安洗瑩在八強以2：0輕取中華台北的許玟琪，賽後受訪時已明確表示身體不太舒服，之後更被拍到蹲在地上，需由醫生治療。

湯優盃八強戰勝出後，安洗瑩訪問期間突向記者表示不舒服。（Youtube截圖）

她今次在Instagram中解釋為何湯優盃四強沒有出戰：「最近很多人都擔心我因受傷影響表現，不過今次湯優盃我是因為壓力太大導致腸炎，而不是膝蓋受傷。」

這名世界女單「一姐」亦表示，會帶傷出戰巴黎奧運：「我必須堅持到奧運會，並適應疼痛；接下來我會好好準備，不讓自己在奧運舞台上留下遺憾。」