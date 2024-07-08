世上最性感運動員Alica Schmidt再征奧　細數巴黎奧運田徑7大女神

今日全球各地傳媒都在報道一個德國運動員將會參加巴黎奧運的消息，她的戰績不算亮眼，能牽動眾人眼球，全因她有個「世上最性感運動員」外號——她是25歲女跑手艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）。

金髮碧眼纖腰長腿，令她舉手投足均受注目，不過今年夏天巴黎奧運田徑場上的美女絕對不止她一個，以下讓我們一起細數今屆奧運會上的田徑女神。



「世上最性感運動員」艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）。（Getty Images）

1. 艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）／德國「世上最性感運動員」

IG：alicasmd

澳洲雜誌《Busted Coverage》率先以「世上最性感運動員」來稱呼她，那時Alica才19歲，「很不真實，有時看到IG的追隨者數字，我在想，有多少人能看到我的照片？」她不明白這個稱號從何而來，也對只顧報道她外貌卻忽視其運動成績的傳媒不客氣：「相信大家都靠IG和其他報道的照片抄來抄去，說實在，這真是很嚇人的情況。」

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Alica主項是400米跑，也兼戰200米和800米，2017年為德國奪得U20歐洲錦標賽女子4X400米接力亞軍，2019年再奪U23歐錦賽銅牌。外界將焦點放在她的外型，她卻說：「田徑肯定排在我的第一位。退一步說，IG上有這麼多漂亮的女孩，那麼我的定位是什麼？就是運動。對我來說，代表國家隊取得獎牌，才是最重要。」

舒密特為國家隊跑手，2021年舉行的東京奧運入選德國隊女子4X100米接力隊，惟只能做替補，未有機會落場。去年出戰世界田徑錦標賽創下200米和400米個人最佳時間，兩個項目的PB（200米24秒、400米52.07秒）與奧運資格A標（200米22.57秒、400米50.95秒）仍有一段距離。

Alica金髮碧眼纖腰長腿，標緻可人。（IG@Alica Schmidt）

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今年Alica再次靠接力晉身奧運，她在資格賽得第四，錯過女子4X400米接力隊資格，卻入圍4X400米男女混合接力隊，成為巴黎奧運德國田徑隊代表一員。

舒密特去年透露，德國代表隊運動員每月只得約739美元（約5779港元）資助，若沒有其他贊助或工作，難以維生，當時她坦言慶幸能憑社交媒體發文賺取收入。不過她對工作有一定要求，曾拒絕《Playboy》雜誌的拍照邀請，也婉拒了「知名品牌」的合約：「那是一個宣傳活動，報酬是6位數的中至尾（歐元），但我不太樂意這樣做。」

Alica絕對有條件「靠樣搵食」，難得的是她對田徑的專注始終如一，為追求更好成績，常訓練至嘔吐，「每天都要突破自己的極限，在訓練後嘔吐是很常見的，因為這是必經的折磨。」她坦言，「將自己推到極限、然後獲得進步，才是最好的感覺。」比起精緻外貌，她的跑步的追求和熱愛也許更加吸引。

烏克蘭「跳高芭比」尤莉雅利夫真高（Yuliya Levchenko）。（Getty Images）

2. 尤莉雅利夫真高（Yuliya Levchenko）／烏克蘭「跳高芭比」

IG：levchenkou

田徑場上美女不少，當中跳高項目絕對是平均顏值最高一項，賽場上幾乎全場都是高佻美女。巴黎奧運女子跳高入圍標準是1.97米，這個相當難的高度，單是烏克蘭目前已有3人入圍，26歲的尤莉雅利夫真高正是其中一人。

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1.79米高佻身型、臉上總是掛上甜美笑容，利夫真高在去年的田徑世錦賽刮起一陣小旋風，一頭金髮和漂亮臉蛋被網民認為跟電影《芭比》（Barbie）女主角Margot Robbie人有相似，幫她改了個「跳高芭比」（High jump Barbie）的花名，甚至有人將她的比賽片段配合電影中的歌曲剪輯成影片，在網上瘋傳。

尤莉雅利夫真高與隊友謝拉舒真高（Iryna Gerashchenko）。（Getty Images）

利夫真高是個頂級跳高選手，曾在2017年世界田徑錦標賽跳出2.01米獲得銀牌，2019年創下2.02米的PB，近年成績有點停滯不前，東京奧運得第八名。2016年初戰奧運初賽止步，巴黎奧運將會是她第三度出戰這項大賽。

烏克蘭「跳高女神」 雅露莎娃馬胡捷（Yarosalva Mahuchikh）。（Getty Images）

3. 雅露莎娃馬胡捷（Yaroslava Mahuchikh）／烏克蘭「跳高女神」

IG：rosya_dp

說跳高項目女神特多，絕對不是開玩笑，另一位烏克蘭選手雅露莎娃馬胡捷的美貌同樣驚為天人，而且3位入圍巴黎奧運跳高項目的烏克蘭女將之中，她是最年輕一個，也是實力最強一人。

她昔日在青年組賽事已橫掃金牌，3年前東京奧運跳高決賽時只得19歲，在13位選手中年紀最輕，她以2米成績摘銅。2021年她跳出2.06米的個人最佳成績（PB），今年7月鑽石田徑聯賽巴黎站她再有突破，先是跳出2.07米刷新PB，繼而再試2.1米，她一跳得手以1厘米之差打破塵封37年的女子跳高世界紀錄。馬胡捷目前女子跳高世界排名第一，巴黎奧運直指金牌。

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烏克蘭目前正與俄羅斯戰爭，馬胡捷接受CNN訪問時直言，看到新聞報道說有多少烏克蘭人死亡，多少人家園被毀，真的很難過，難以專心比賽。戰爭爆發後，她以歐洲不同地方作為訓練基地，「我真是住在行李箱之中，一直在途上，我們已沒有家鄉。」她母親和姊妹有時會陪她到外地訓練，但她爸爸跟其他烏克蘭人一樣留在當地繼續生活。

馬胡捷心繫家國，不能回國跟同胞共同進退，全因另有宏大目標，「我為我的國家而戰，代表烏克蘭出賽，這是我的目標和使命」，她覺得自己是個烏克蘭使者，有責任向世人說明國家現況，「很多家庭受火箭炮襲擊，不幸地很多孩子失去父母，或父母失去孩子。這是很悲傷的，很悲傷地有很多運動員和教練死於這場戰爭，我想幫助我的國家，這是主要目標。」

李察臣錯過上屆奧運，有望在巴黎大放光芒。（Getty Images）

4. 莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）／美國「新花蝴蝶」

IG：itsshacarri

巴黎奧運百米女飛人大戰，緊湊程度隨時在男飛人之上。牙買加兩大名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和湯臣（Elaine Thompson-Herah）包辦近4屆奧運女子100米短跑金牌，37歲的費莎已講明今屆是她的告別戰，今次冠軍之爭並非只有她們二人，還有美國的「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）。

長長的七彩斑斕美甲，精心打扮的妝容，漂亮又強悍的莎卡莉李察臣，有否令你想起一個人？沒錯，1988年漢城奧運包辦女子100及200米短跑金牌的姬菲芙（Florence Griffith Joyner），正是她的偶像。

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姬菲芙1998年癲癇發作突然離世，終年38歲，莎卡莉李察臣在她死後兩年才出生，一樣受到對方啟發，「姬菲芙來到跑道，已知自己會主宰賽事。她的作賽和行事方式如此優雅，我一直也很喜歡。假如神奇的姬菲芙會留長指甲，沒理由我不能這樣做。」

莎卡莉李察臣充滿天份，東京奧運前她在美國隊奧運選拔賽以10.86秒勝出，備受期待能為美國重奪奧運女子100米金牌，之後卻因被驗出曾吸食大麻，被罰取消資格兼停賽一個月，剛好錯過100米決賽，由於她不入選接力隊，因此無緣東京奧運。結果湯臣衛冕100及200米金牌，費莎得100米銀牌。

已故美國傳奇名將姬菲芙正是李察臣的偶像。（Getty Images）

她小時候被父母棄養，由祖母及姨母撫養長大，生母對她而言是個陌生人，奧運選拔賽前數天，從一個記者口中得知生母去世的消息，令她一時之間接受不到，於是吸食大麻來嘗試麻醉自己。她知道那是錯誤的，接受責任並公開道歉。李察臣復出後，曾錯過2022年世錦賽，到2023年成績重回正軌，並在8月的世界田徑錦標賽大放光芒，100米決賽以10.65秒勝出，力壓牙買加的積臣（Shericka Jackson）及費莎，連同接力金牌和200米銅牌，個人獨得3面獎牌。

「我經常說，永不放棄」，莎卡莉李察臣感言，「永遠不要讓傳媒、局外人、其他人去定義你，只有你自己才可以。我一直說要戰鬥，無論面對什麼，戰鬥吧。」24歲的她經過失落東京奧運的磨練，變得更強大，毋懼任何對手，在巴黎終能首度出戰奧運，繼續追逐偶像姬菲芙稱霸奧運的成就。

荷蘭天才跑手波爾（Femke Bol）（Getty Images）

5. 波爾（Femke Bol）／荷蘭「小鹿斑比」

IG：femke_bol

另一個美女眾多的田徑項目是跨欄，荷蘭女將波爾近年表現愈來愈出色，她是東京奧運400米欄銅牌得主，她兼項400米跑戰績同樣突出，她去年以49.26秒打破塵封近41年的室內400米世界紀錄，今年她再將紀錄推前至49.17秒。

悉心打扮的波爾（Femke Bol）。（IG@Femke Bol）

她不是那種令人驚艷的大美人，24歲的波爾很有一種鄰家女孩的感覺，笑起上來尤其甜美。她因為過欄動作像小鹿一樣優雅，外號「小鹿斑比」（Bambi）。2022年歐洲田徑錦標賽當上400米跨欄、400米跑及女子4X400米接力三料冠軍，2023年世界田徑錦標賽亦奪得400欄和4X400米接力雙金，巴黎奧運勢與上屆冠軍麥洛蓮（Sydney McLaughlin）力爭金牌。

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波爾的名字如今在田徑界無人不知，有趣的是她小時候曾兩度跌斷手，為改善平衡力和學懂如何跌倒而不受傷，醫生建議她去學習柔道。她想跟哥哥去玩田徑，最初因年紀太小不能參加，於是聽醫生建議學柔道，一年之後實在不喜歡，還是情歸田徑，「它一直是個幫我清空思緒的方法，盡情開心享受，不用多想其他事情，這是我仍然如此喜歡田徑的地方。」 難怪田徑場上的波爾，總是在笑。

美國跨欄天后麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）（Getty Images）

6. 麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）／美國「跨欄天后」

IG：sydneymclaughlin16

波爾縱然厲害，女子400米跨欄最強跑手，始終是美國的「跨欄天后」麥洛蓮，2021至22年間，她4度改寫400欄世界紀錄，她創下的50.68秒成績，成為史上首位突破51秒的女將。她是東京奧運女子400米跨欄及4X400米接力雙金得主。

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24歲的麥洛蓮同樣是才貌兼備的選手，跟波爾的陰柔靦腆不同，她的美麗來得硬朗強悍，霸氣十足。身為其他選手的共同目標，麥洛蓮希望在巴黎奧運跑得較上屆好，「我只想表現得較東京好，自己有所進步。」跟波爾一樣，她在400米同樣具備競爭力，是個接力上佳人選，她接受NBC新聞訪問時稱，「我不知到時會出戰哪個項目，只想好好代表美國隊。」東京奧運她跑出51.46秒，當時創下世界紀錄，一年後再刷新至50.68秒。

愛美的她直言前往巴黎是夢想成真，「那些店舖、道路、餐廳，一切都是夢想。」麥洛蓮稱，「我熱愛時裝，那裏每個人都有神奇的品味，能欣賞各種不同打扮、不同設計師作品已教我高興。能在當地體驗文化，實在太好了。」

中國「跨欄女神」 吳艷妮（Getty Images）

7. 吳艷妮／中國「跨欄女神」

微博：吴艳妮Jennie

憑甜美的外表，26歲跨欄選手吳艷妮被封為中國的田徑女神。她去年歷盡高低起跌，失意亞錦賽，被取消資格，容貌及紋身也成為被網民的攻擊目標。在爭議及壓力下，她在世大運女子100米跨欄勇奪銀牌，跑出12.76秒生涯佳績，達到巴黎奧運的標準，回擊外界的質疑。

吳艷妮是亞洲最頂尖的女子跨欄運動員。（新華社）

甜美的外表為吳艷妮帶來更多成績以外的關注，人紅自然是非多，很多東西都會被人放大，例如她右臂上的那個由花環纏繞皇冠的紋身。有些網民認為紋身的都是壞女孩，在網上說留下不少難聽的說話。她表示這個紋身是勉勵自己力爭后冠的圖案，「對自己（的比賽）始終有信心，這個紋身不是白紋的。」但在世大運，她比賽時都故意用膠布遮掩臂上的紋身。

紋身以外，有人發現吳艷妮的外貌亦有變化，網民質疑她曾經整容。她在社交網站大方承認「就割了個雙眼皮+現在注重防曬而已」，並霸氣地補充：「我就喜歡他們看不慣我又幹不掉我的樣子，開心！」

吳艷妮幾乎每次出現都成為話題人物，霸氣還擊網民批評、亞運決賽偷步被取消資格拒絕離場、鑽石聯賽許下豪言後成績慘不忍睹，她最強的地方是，無論如何被罵也能面不改容，而且一直對自己的實力和容貌充滿自信。