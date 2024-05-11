游泳︱何詩蓓再度打破香港紀錄　800米自由泳比舊績快近兩秒

香港游泳女將何詩蓓再度打破香港紀錄，周六（11日）於香港長池游泳邀請計時賽刷新800米自由泳港績。



巴黎奧運游泳項目達標期至今年6月23日，本港暫時憑何詩蓓（50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳）、何甄陶（50米自由泳）、張心悅（200米背泳）取得7張個人項目入場券，並獲得女子4X100米自由泳接力、女子4X100米混合泳接力賽資格。

何詩蓓於女子800米自由泳奪冠。（袁志浩攝）

香港泳總於今、明兩日在體院舉辦長池游泳邀請計時賽，好讓各港隊泳手繼續把握機會在限期前爭取資格。當中港將何詩蓓周六僅出戰800米自由泳，在決賽游出8分39.93秒，力壓次席、游出9分16.70秒的聶芷彥奪冠，時間拋離超過半分鐘。

何詩蓓打破香港紀錄。（袁志浩攝）

何詩蓓獲頒發「閃電獎」。（袁志浩攝）

雖然何詩蓓的成績跟奧運A標8分26.71秒仍有一定距離，但已打破歐鎧淳2008北京奧運時創下、8分41.66秒的舊紀錄。這亦令何詩蓓保持的香港女子長池游泳紀錄增至12個（9項個人項目，與隊友並同保持3個接力項目）。

何詩蓓拋離亞軍超過半分鐘奪冠。（袁志浩攝）

至於另一女將張心悅則在200米背泳以2分17.50秒封后；她在50米背泳則游出29.69秒得第二，值得一提，於50米背泳初賽以28.25秒首名晉級的歐鎧淳，沒有參與下午舉行的決賽。

+ 1

兩香港蛙王繼續爭奧運資格

另外，男子200米蛙泳就由兩名香港「蛙王」爭奪，結果世青冠軍麥世霆以0.58秒之差，力壓港隊隊友趙浩俊稱王，但兩人時間（麥：2分13.01秒；趙：2分13.59秒）與奧運B標（2分10.33秒）一段差距。

麥世霆（前）與趙浩俊（後）爭奪200米蛙泳冠軍。（袁志浩攝）

趙浩俊受訪時表示，自己5月底至6月初會參與三站環地中海游泳賽，之後再到羅馬出席Sette Colli Trophy國際游泳賽，繼續衝擊奧運入場券。「這是我未完成的任務，要改善水底、跳水、轉身等動作去提升速度，其實是可以做到（奧運A標）的，但十分困難，我會盡力而為。」

在頒獎禮上，趙浩俊與麥世霆合照時趣怪地互相擁抱，兩人私下亦是好朋友。趙浩俊稱：「我們並非一起訓練，只是比賽時才碰面，但他是個好人，我們不斷追趕對方的香港紀錄，不斷推動對方做得更好。」