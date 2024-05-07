跑步︱「新跑神」車禍離世陰謀論指向傑祖基　跑神感慨無永遠友誼

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）備戰巴黎奧運，力爭成為史上首個三度踏上奧運馬拉松頒獎台的跑手，這場原為他和世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum）的兩代跑神大戰，卻因這位肯雅同鄉今年2月車禍離世而無法上演。

不幸消息未及消化，網上竟有陰謀論指傑騰之死與傑祖基有關，結果令傑祖基和家人成為網上欺凌對象，全家遭受死亡恐嚇，他接受BBC Africa訪問時更指，「已失去90%朋友」，感慨世上並無永遠友誼。



馬拉松世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum）今年2月車禍離世。（Getty Images）

「新跑神」之死陰謀論指向傑祖基

傑祖基之所以被稱為「跑神」，不止兩度打破世界紀錄，還曾在2019年以1小時59分40秒跑畢馬拉松距離，即使那次實驗的設定有別正式賽事，未獲承認為新世界紀錄，但他成功突破一直以來「人類無法在2小時內跑完馬拉松」的迷思。就算年紀不輕，傑祖基似乎「長跑長有」，2022年當時已37歲的他在柏林馬拉松以2小時1分9秒再次改寫馬拉松世績，世人都在期待跑神在正式賽事中跑進2小時內的一日。

2023年柏林馬拉松，傑祖基再次向這個目標挑戰，可惜比賽後段跌速，終以2小時2分42秒完成。1個月後的芝加哥馬拉松，肯雅年輕跑手傑騰以2小時0分25秒打破傑祖基的世界紀錄，更成為有紀錄以來首個跑入2小時01分的馬拉松跑手。第三次跑全馬已能刷新世績，傑騰當時豪言：「我早已知道有一天能成為世界紀錄保持者」，他期待有朝一日跑進2小時內。不料創下紀錄僅4個月，24歲的傑騰今年2月與教練在車禍中身亡。

或許是傑騰的死亡來得太突然，傑祖基成為部分網民洩忿對象，他發文悼念傑騰，竟被網民翻舊帳，不約而同齊聲指摘：「傑騰打破世界紀錄時，你不恭喜他，現在好意思來悼念？真是個偽君子」，甚至有人懷疑，「失去傑騰這個頭號對手，傑祖基應該很開心」。陰謀論愈傳愈離譜，甚至宣稱傑騰的死與傑祖基有關。

傑祖基被陰謀論者宣稱跟傑騰的死亡有關，受盡網上欺凌。（Getty Images）

跑神全家活在死亡恐嚇

39歲的傑祖基就算見慣風浪，也感到震驚，「人們在社交媒體平台說，『傑祖基與這孩子（傑騰）的死亡有關』，我很震驚。」他說收到「很多壞東西」，「他們說會燒毀我的訓練營、市內的資產、我間屋和我家人，那並未發生，但現今世界就是如此。」

面對網上暴行，傑祖基第一時間查看家人是否安好，「我無權去警署說我生命正受威脅，只能叫家人特別小心謹慎。」每當子女返學放學，他都會很擔心，於是開始親自接送，暫時未有狀況出現，可是他說兒子們聽到「你爸爸殺咗人」，還是很難受。他擔心家人安危，對自身安全卻未加以防備，也無意改變訓練地點。

英王查理斯三世到訪肯雅時跟傑祖基會面。（Getty Images）

「失去九成朋友」

被誤當傑騰死亡幕後黑手，最令傑祖基難受的是失去朋友，他宣稱「已失去九成朋友」，「就連我的同鄉、訓練拍檔和認識的人也不例外，真是非常痛苦，而且那些不好的說話正是來自他們。」

他的團隊決定讓跑神遠離社交媒體，以免他持續受到欺凌騷擾，傑祖基卻拒絕刪除社交媒體帳戶，「如果我刪除帳戶，便顯示我在隱藏什麼。我什麼也沒做，我會保留帳戶。」網上欺凌和死亡恐嚇，表面上對傑祖基無實質傷害，但他認為對表現有所影響。

傑祖基說今次事件令他失去九成朋友，包括訓練拍檔。（Getty Images）

東京馬拉松前3天沒睡

傑騰離世後兩個星期，傑祖基出戰東京馬拉松，「抵達東京時，我已經3天沒睡」，他以2小時6分50秒完成，只得第十名，是他2013年轉跑馬拉松以來排名最差的一次，時間較第一名的傑普圖（Benson Kipruto）慢超過2分半鐘。他當時曾在賽後訪問中指：「比賽中段有些事情發生了」，惟沒有解釋發生了什麼事。

傑祖基拒絕在挫折中倒下，力求在今夏巴黎奧運成為史上首位在馬拉松三連霸的跑手，包括他在內，歷來只有兩位跑手能兩度奪金，而奧運從未有運動員能三度踏上馬拉松頒獎台。今次事件令傑祖基感慨「世上並無永遠友誼」，事件令他不再相信任何人，「就連我自己的影子，我也不會信任。」